¿Por qué termino Kate con el dueño de Televisa?

"Tuvimos una relación muy bonita, 2 años y medio tal vez. Nos la pasábamos tan bien, pero no me ayudó en mi carrera, todo lo contrario. Nos quisimos mucho".

"Él me dijo, o terminas tu carrera o aquí terminamos. Le dije, pues terminamos, me conociste ya siendo actriz, entonces me parece que me insultas pidiéndome una cosa así". El empresario millonario se justificó diciéndole a Kate: "Por ley no podemos tener novias actrices, yo creo que le metieron muchas cosas en la cabeza, porque yo le decía cosas que veía dentro de la empresa". En el minuto 15 puedes ver la historia: Sin embargo, aunque terminó muy enamorada de él y queriéndolo mucho, "fue un alivio terminar. Era mucha responsabilidad porque habrán pensado que me daba joyas y casas, pero era una relación de lo más normal, completamente a la que muchos se imaginaron. Lloré mucho".

Los problemas empezaron cuando Kate le decía a Emilio todos los problemas de los empleados de Televisa en todos los niveles, pues "le hablo a todos, me llevo con todos, no me quedo callada, entonces yo decía yo veía que algo andaba mal, iba y se lo decía a Emilio. Según yo estaba haciendo un bien. Hubo mucha gente inconforme con eso, incluidos a muchos de sus amigos ejecutivos".