¿Por qué terminaron Vanessa Claudio y Carlos Arenas?

Vanessa Claudio es una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana, gracias a su participación dentro del matutino de TV Azteca conocido como “Venga la alegría” en donde conoció al también presentador Carlos Arenas, con quien protagonizó un romance fugaz debido a la supuesta toxicidad que este último tenía.

Durante una entrevista para el canal de YouTube ‘Pinky Promise’, la modelo rompió el silencio y compartió que la relación amorosa con el mexicano de 44 años fue tóxica, todo esto, luego de participar en una dinámica en la que debía responder preguntas del público.

Así, ante el cuestionamiento respecto a Carlos y su ruptura, ella apuntó que todo sucedió porque no era una relación sana. La pregunta fue la siguiente: “Del 1 al 10, ¿qué tan tóxico era Carlos Arenas y por qué?”.

La ex reina de belleza se sinceró y dijo que Arenas era muy tóxico, pues la celaba hasta por el “viento”.

“La toxicidad era mucha, yo lo he dicho bastantes veces. Sí, estaba loco, se despertaba y decía: ‘Sé que me vas a hacer algo hoy’ y te dejaba de hablar, me celaba del viento. Era de que me tenía que poner short debajo de la falda, no podía… era tóxico”, contó Vanessa Zayda Claudio Rodríguez, mejor conocida como Vanessa Claudio.

