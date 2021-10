¿Por qué terminaron Luis Miguel y Mariah Carey? Hasta donde se conoce no funcionó su relación, en el libro que autobiográfico que hizo la cantante neoyorquina, The Meaning of Mariah Carey", revela en uno de sus capítulos del texto que fue en 1998, gracias a un amigo en común que tenían ambos, siendo su primera cita en un restaurante de Aspen, Denver, en Estados Unidos.

Aunque casi todo era miel sobre hojuelas, los detalles que "El Sol" tenía con ella se fueron desgastando, debido a la fama que él tenía y a sus ocupadas agendas que tenían e incluso, la personalidad que tenía Micky.

Carey revela en su libro que todo era grandioso y emocionante al principio la relación con Luis Miguel que inclusive se maneja en la serie, pero estuvo lejos de ser perfecto; "Éramos una pareja efervescente, aunque siempre fue difícil vivir y amarnos mientras estábamos en el foco de la atención.", confesó.

¿Cuánto duraron Luis Miguel y Mariah Carey?

Una relación intensa vivieron estos dos famosos en su momento

El romance entre el cantante nacido en Puerto Rico pero nacionalizado mexicano y la intérprete y compositora estadounidense inició en 1998, pero llegó a su final en 2001.

Durante los tres años de relación con Mariah Carey, la cantante llegó a conocer detalles inéditos de la vida del artista mexicano. Ella lo describe como un “romántico, espontáneo y extravagante”.

¿Qué álbum le dedicó Luis Miguel a Mariah Carey?

Luis Miguel ha mantenido relaciones sentimentales con diversas famosas

Luis Miguel le dedica el título de su último disco, Amarte es un placer. Líricamente, «Amarte es un placer» trata como un narrador describe los placeres de estar enamorado de su amante. Esta que es una de las canciones de Luis MIguel recibió reacciones positivas de los críticos de música por su arreglo orquestal y la entrega de Luis Miguel.

Después de esta noche, ¿te acordarás qué dulce y tiernamente me buscaste y me jalaste más cerca? Después que te vayas, ¿regresarás para amarme, después que esta noche comience a desaparecer?"

¿Qué dijo Mariah Carey de Luis Miguel en su libro?

En su libro Mariah Carey menciona su relación con Luis Miguel

“Romántico, espontáneo y extravagante”. Con esas palabras, Carey describe a Luis Miguel, y relata que lo que más le gustaba de estar con él era la facilidad que tenía para sorprenderla, como cuando se deshacían de su seguridad en busca de aventuras, sobre todo en México.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, aunque han sido pocas las ocasiones en las que ambos hablaron de su relación en medios, Mariah ofreció detalles muy interesantes en su libro.

En el libro, Mariah Carey rompió el silencio y le dedica cinco páginas a los tres años que estuvo de pareja. Cuenta cómo empezó su historia de amor, cómo es estar junto a un personaje con la personalidad del mexicano y por qué se separaron, apuntando, entre otras cosas, al choque cultural.

Dentro de su historia de amor, que también se menciona en la plataforma Netflix, los detalles nunca faltaron. La artista y modelo relata que un día le hizo un comentario de que lo único que no tenía en su mansión era una bañera de hidromasajes. ¿Qué hizo Luis Miguel? Para Navidad le construyó una bañera con el estilo de un planetario en la que podían nadar a la vez que se sentían bajo las estrellas.

Ahora conoces los detalles sobre por qué terminaron Luis Miguel y Mariah Carey, y los momentos románticos de la relación.

