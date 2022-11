¿Por qué terminaron Ferka y Christian Estrada? Aquí los detalles

Como bien recordarás, Ferka y Christian Estrada anunciaron el final de su relación hace varias semanas, ya que muchos rumores habían salido a luz, pues no se les veía juntos en redes sociales.

Y es que María Fernanda Quiroz, el nombre real de Ferka admitió en el programa “Hoy” que ya no estaba con su ahora expareja, tras lo cual Estrada reveló a “TvNotas” que se encontraban distanciados, tras un romance de dos años.

¿Por qué se separaron Ferka y Christian Estrada?

"La separación me duele, he llegado a llorar, me enamoré de María Fernanda, y lucharé por mi familia, pero ahora no quiero hacer las cosas tan rápido; ya veremos qué pasará", dijo.

No obstante, hace tiempo la misma revista publicó que presuntamente la pareja tenía problemas, pues Ferka sentía atracción hacia las mujeres, pero Estrada se negó a hablar acerca de la orientación sexual de su ex.

"María Fernanda es la madre de mi hijo y la respeto; si sí fue (que anduvo con una mujer) lo que vi y leí que sacaron de ella, no puedo opinar. Sí, vi algo de hace años que supuestamente pasó, pero si ella lo hizo o no es su problema, no puedo opinar si le gustan las mujeres o no; yo llevo dos años con ella, no la conocía antes", pronunció al respecto.

Sin embargo, un presunto amigo de Ferka reveló que la verdadera razón de la ruptura fue porque Christian Estrada no daba “ni para los pañales”.

“Sus amigos cercanos sabemos que quien lleva la batuta en esa relación es Ferka, ella es la que se hace cargo de todos los gastos de la casa, y eso es lo que ha generado una avalancha de problemas entre ellos. Christian no da ni para los pañales y ese es un gasto difícil de solventar”, dijo.

“Ella no estuvo de acuerdo en que se fuera, pero le dijo que respetaba su decisión, y lo único que le pedía es que le mandara dinero, incluso como Ferka ha visto que él viaja mucho, le dijo que cómo es posible que no tenga dinero para lo más importante, pero sí tiene para viajar, así que no piensa quitar el dedo del renglón”, agregó.

