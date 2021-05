¿Por qué terminaron Carmella Rose y Juanpa Zurita?

En octubre de 2020, Carmella Rose y Juanpa Zurita estaban oficialmente separados. Fue el propio influencer y actor de 25 años quien confirmó en una entrevista con la comunicadora Shanik Berman que él se encontraba soltero, aunque hasta ahora no se sabe exactamente por qué terminó la relación que duró casi dos años.

Sin embargo, los fanáticos han creado varias teorías del por qué posiblemente la modelo estadounidense de también 25 años y el youtuber mexicano le pusieron punto final a su relación. Y es que probablemente la tercera en discordia fue la hermosa actriz, modelo y cantante argentina, Maracera Achaga.

Algunos fans creen que Juanpa Zurita dejó a Carmella cuando conoció a Macarena Achaga. Aunque los actores de "Luis Miguel, la serie" hicieron formal que tenían un romance hasta Marzo de 2021/Foto: Pinterest e Instagram

Como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, la actual novia de Juanpa Zurita y él se conocieron al trabajar juntos en “Luis Miguel, la serie”. Los rumores dicen que prácticamente fue amor a primera vista entre Juan Pablo y Maca cuando iniciaron las grabaciones de la serie en febrero de 2020. Así que posiblemente el influencer terminó con Rose para tener una oportunidad con Achaga.

¿Quién es Carmella Rose?

Carmella es una bella modelo que ha enamorado a los usuarios de redes sociales, y alguna vez conquistó a Zurita/Foto: instagram

Carmella Rose es una modelo e influencer que nació en California, Estados Unidos el 3 de octubre de 1995. Tiene genes italianos, suecos e irlandeses, lo que posiblemente sea la razón por la cual posee una belleza insuperable.

Hasta ahora tiene 2.2 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram donde comparte fotos espectaculares en bikini o prendas muy reveladoras, mostrando el sensual cuerpazo con el que enamora a miles de internautas.

Aunque cuenta con gran popularidad en su país, ya que ha trabajado con distintas marcas importantes a nivel internacional y ha aparecido en algunas revistas como Maxim y Playboy, en México se hizo más famosa al ser la modelo que conquistó a Juanpa Zurita en su momento. Carmella Rose y Juanpa Zurita se volvieron una de las relaciones de internet favoritas de muchos.

¿Cómo se conocieron Carmella Rose y Juanpa Zurita?

Carmella Rose y Juanpa Zurita empezaron su romance en 2018 y terminaron a finales del 2020/Foto: TVNotas

Carmela Rose y Juanpa Zurita se conocieron en la boda de los youtubers, Bertheau y Cristina Dacosta en 2018; después de un tiempo de amistad, la modelo y el influencer se hicieron novios ese mismo año. Ellos compartían momentos muy románticos juntos en las redes sociales, y los seguidores bautizaron a la pareja como “Zuritella”.

No obstante, en octubre de 2020 Juan Pablo reveló que estaba soltero y que en ese momento no tenía planes de casarse o tener hijos hasta después de los 30 años. Aunque Carmella hasta ahora no ha dado declaraciones sobre los motivos reales por los que su noviazgo con el mexicano terminó.

Sin embargo, en Marzo de 2021, sólo cinco meses después de que Zurita hiciera oficial que terminó con Rose, fue que el joven formalizó su noviazgo con Macarena, con quien supuestamente estaba saliendo desde enero, aproximadamente. A pesar de que los fans quedaron sorprendidos con esta nueva relación, le han mostrado su apoyo al influencer y esperan que su romance con Achaga dure mucho tiempo.

