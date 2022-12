¿Por qué terminaron Alfonso Herrera y Dulce María?

Como es bien sabido, Dulce María y Alfonso Herrera fueron dos de los integrantes de la famosa agrupación llamada “RBD”, la cual surgió de la telenovela juvenil “Rebelde” misma que fue producida por Pedro Damián, sin embargo, el día de hoy le pondremos fin a una de las incógnitas más realizadas por sus fanáticos como lo es la separación de los cantantes.

Tras su paso por “Rebelde”, Dulce María se convirtió en una actriz de fama internacional, con miles de seguidores que escuchan atentos todo sobre su vida profesional y personal, como su matrimonio con el productor de cine Paco Álvarez, que se concretó en noviembre de 2019.

La noticia, por supuesto, emocionó y alegró a sus fans, que la felicitaron por haber dado este paso, sobre todo tras escucharla decir, cuando concedió una entrevista a la revista ¡Hola!, que está muy enamorada, que Paco es la persona que siempre quiso para ella.

Dulce María actualmente vive como una mujer felizmente casada, pero alcanzar esta estabilidad en el terreno sentimental requirió tiempo y aprendizaje.

Tras la noticia de su boda, la cantante confesó que no invitó su exnovio y compañero de RBD, 'Poncho’ Herrera, decisión que despertó la curiosidad de muchos fanáticos, que comenzaron a indagar sobre los motivos de su separación.

Hoy, la cantante habla con madurez sobre el noviazgo que mantuvo con ‘Poncho’ Herrera, quien también fue su compañero de trabajo en algunos proyectos televisivos. Dulce María reconoció que hubo mucha “intensidad” en su relación.

“Lo que pasa es que la edad que teníamos era justo la edad en que para empezar ya eres intenso…”, respondió la también actriz a las cámaras del programa televisivo “Suelta La Sopa”, en donde reconoció que no fue fácil combinar su romance con las relaciones profesionales, sobre todo por las circunstancias que poco a poco se fueron presentando.

¿CÓMO EMPEZÓ EL ROMANCE DE DULCE MARÍA CON ALFONSO HERRERA Y POR QUÉ TERMINÓ?

Dulce María y Alfonso Herrera

La exintegrante de RBD reveló que su relación comenzó en 2003, en el set que compartían. “Fue en 'Clase 406′ y ‘Rebelde’. ¿Cómo no iba a ser intenso si estábamos todo el tiempo juntos? De ahí tenías que pelearte, reconciliarte y no hablarte, ser amigos, todo al mismo tiempo y compartir escenarios…”, declaró.

Como se recuerda, en la época de “Rebelde” se hablaba de una supuesta rivalidad entre Dulce María y Anahí, debido a que ‘Poncho’ era el galán ficticio de la intérprete de “Sálvame”.

Pese a todo, Dulce María también reconoció que hubo disposición de ambas partes para tener las cosas en orden. “Es todo muy susceptible, porque a lo mejor pasa cualquier cosa y ya no te cayó bien en ese momento y tienes que estar todo el día con esa persona. Era complicado, pero la verdad es que yo creo que lo supimos manejar bastante bien”, confesó.

¿POR QUÉ NINGÚN EX RBD ASISTIÓ A LA BODA DE DULCE MARÍA?

Unos meses antes de su matrimonio con Paco Álvarez, la actriz mexicana contó que todos sus compañeros de la telenovela “Rebelde” estaban invitados, pero señaló que era posible que no asistan. “Creo que no van a poder ir porque todos tienen trabajo”, dijo.

Eso sí, la actriz aclaró que no había invitado a Alfonso Herrera. Según Dulce María, acordó con su hoy esposo que ninguna expareja asistiría a la celebración.

“A mis exnovios no, o sea, bueno, me refiero a que ningún exnovio irá y ahí (en RBD) hay un exnovio mío. Él no me invitó a su boda, entonces yo tampoco, pero por respeto a toda su familia y a mí, ningún exnovio ni exnovia estarían presentes (en mi matrimonio)”, señaló la cantante mexicana.

Te puede interesar: ¿Renuncia a proyecto de Televisa la bella Dulce María por culpa de Belinda?