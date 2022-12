¿Por qué se separaron Julián Gil y Marjorie de Sousa?

No es un secreto que la pareja conformada por los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa, han protagonizado una de las polémicas más sonadas el mundo del espectáculo desde hace algunos años, luego de que ambos terminaran su relación, es por ello que durante una entrevista con Yordi Rosado, el artista rompió el silencio.

Contó que su amor inició en 2011 cuando realizaban una novela, en ese entonces cada uno tenía pareja, sin embargo, años después se reencontraron en Miami.

“Nosotros tuvimos una relación en el 2011, estábamos haciendo una novela juntos. En aquel entonces, ella tenía pareja y yo tenía pareja, trabajamos toda la novela, nos dejamos de ver un tiempo, nos reencontramos en Miami y comenzamos a salir.”

“Empezamos a hacer el proyecto y de ahí nos convertimos en grandes amigos. Éramos tan amigos que se terminó mudando al mismo edificio donde yo vivía, a ella le encantaba el departamento, así que ayudé a que consiguiera uno, nos hicimos más amigos porque hasta vecinos éramos.”

Julián confesó que la venezolana le tiraba indirectas para retomar la relación, pero él siempre tuvo en claro que como pareja no funcionarían, por lo que siempre se negó.

El actor manifestó cómo fue que, tiempo después, decidieron darse una segunda oportunidad.

“Siguió pasando el tiempo, ella sí me lanzó una que otra indirecta para volver, pero yo solo la quería como amiga. Te cuento todo desde el principio porque mucha gente se pregunta qué pasó… Un sábado hice un asado, la invité, empezamos a tomar, me emborraché. Me levanto al día siguiente con ella en la cama. Después de eso, como si nada hubiera pasado, pasaron los días y un día me llama para contarme que iba a entrar a los últimos capítulos de la telenovela que estaba haciendo, empieza a hacerla y en uno de esos días me dice ‘estoy embarazada’.”

Gil aceptó que esa noticia le cayó como un balde de agua fría, sin embargo, dejó claro que le propuso matrimonio a Marjorie para comenzar de cero y darle una familia al bebé que esperaban.

Era la primera vez que el actor argentino daba un anillo de compromiso, lo entregó con toda la ilusión de casarse y de formar una familia.

Al mes del nacimiento de Matías, comenzaron todos sus problemas.

“Un mes antes del nacimiento de Matías, nos vamos a vivir juntos, pero su mamá tiene un problema bien grave de alcohol y esa convivencia a mí se me convirtió en una tortura. Hasta ese momento, Marjorie y yo no habíamos discutido, pero el primer mes de Matías fue horrible porque la señora no me dejaba acercarme al niño, no me dejaba tocarlo.”

Julián empezaba a sufrir ataques de ansiedad y no podía seguir viviendo más en esa situación.

“Tú tienes dos opciones, o te quedas o te vas y si te vas, voy a entender que nos abandonaste” dijo Marjorie.

A partir de ese momento, comenzó el problema legal y mediático con la venezolana.

“Me fui a mi casa, pasaron cinco días y me citan con un abogado. Ahí empieza toda la parte mediática porque en esa reunión ya se me estaba exigiendo una pensión y un sinnúmero de cosas que ya todo mundo sabe.”

Finalmente, concluyó dejando claro que esa era su verdad y que esperaba, ella algún día contara la suya.

Te puede interesar: Julián Gil prepara un diario para su hijo; por este motivo