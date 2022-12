¿Por qué se pelearon Lucía Méndez y Verónica Castro?

Tanto Verónica Castro como Lucía Méndez han sido fuertemente señaladas por distintas cuestiones, motivo por el cual ambas han emprendido acciones legales, sin embargo, las dos protagonizaron un fuerte escándalo por culpa de un famoso actor. Aquí te compartimos de quien se trata.

Verónica y Lucía brillaron en los años 70’s y 80’s por su gran talento para el canto y la actuación, lo que provocó que ambas estrellas forjaran una exitosa y consolidada carrera en el mundo del espectáculo, pero, a pesar de que no tenían una rivalidad en el ámbito profesional, si la tuvieron en lo que respecta a los temas personales, ya que tuvieron una dura pelea para conseguir el amor del actor argentino, Jorge Martínez.

El actor que provocó una larga enemistad entre Verónica Castro y Lucía Méndez

Es importante señalar que Jorge Martínez era uno de los galanes más buscados en aquella época, por lo que, no dudó en hacer varios proyectos en México donde colaboró tanto con Verónica Castro como con Lucía Méndez y, es que a pesar de que comenzaron a circular los rumores de que el actor mantenía una relación con la modelo, el argentino salió a negarlo rotundamente afirmando que tuvo un amorío con la madre de Cristian Castro.

Cabe mencionar, que a pesar de que no se sabe a ciencia cierta la razón específica por la cual se pelearon a muerte ambas actrices, es verídico que tanto Lucía Méndez como Verónica Castro estaban enamoradas de Jorge Martínez, por lo que al parecer la relación que sostuvo la intérprete de “Macumba” con el actor agentino no le pareció a la modelo mexicana, ya que, a raíz de dicha disputa ambas famosas no pueden verse ni en pintura, a pesar de que algunas productoras las han buscado para realizar una colaboración y las dos estrellas se han negado rotundamente para no hacer más grande el problema.

Por otra parte, Verónica Castro habló sobre su relación con Jorge Martínez, afirmando que el actor fue un "abusivo, mantenido y vividor", pues además recalcó que cuando estaban en una relación, el argentino aún estaba casado, cuestión que hizo enfurecer a la madre de Cristian Castro, ya que lo descubrió en un restaurante con su esposa e hijos.

En tanto, y luego de las fuertes declaraciones brindadas por Verónica Castro, Jorge Martínez explicó que si algún día se la encontraba en la calle, no la saludaría, porque las palabras que dijo en contra de él fueron muy fuertes y despectivas.

