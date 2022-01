¿Por qué se dijo que Juanpa Zurita es gay?

La cubana Mhoni Vidente causó fuertes controversias cuando reveló que el famoso youtuber Juanpa Zurita es gay y ha tenido relaciones secretas con hombres en el pasado y en la actualidad.

No es la primera vez que la vidente habla del tema pues desde el año pasado ha mantenido la afirmación de que la famosa figura de internet es homosexual, a pesar de que el joven de 24 años nunca ha hecho declaraciones el respecto.

Si deseas conocer más acerca de las revelaciones que Mhoni Vidente hizo de Juanpa Zurita, a continuación La Verdad Noticias te comparte todos los detalles con el hombre que se le relaciona y los datos de su actual novia.

Juanpa Zurita y Carlos Rivera

Carlos Rivera y Juanpa Zurita es gay

Un vídeo de Juanpa Zurita y Carlos Rivera fue un motivo más para que los internautas aseguran que existe más que una amistad entre los dos famosos. En diversas ocasiones el youtuber y el cantante han sido víctimas de rumores, y es que, desde su participación en ¿Quién es la Máscara? la amistad que los unió dió mucho de qué hablar.

Aunque los famosos toman con buen humor los rumores, y hasta bromean entre ellos, las fotos que publican juntos en sus redes sociales dejan volar la imaginación.

¿Quién es la novia de Juanpa Zurita?

Novia de Juanpa Zurita

La actual novia que se deja ver en el instagram de Juanpa Zurita se llama Macarena Achaga. La actriz, modelo y cantante argentina tiene 29 años. Zurita y Macarena hicieron oficial su noviazgo en Instagram durante marzo de 2021. Pero se ha rumorado en diversos medios de comunicación que en realidad ellos comenzaron su romance desde tres meses antes de que hicieran pública su relación.

Los actores se conocieron durante las grabaciones de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, y se dice que el amor fue casi a primera vista. Tuvieron una amistad por un corto tiempo que rápidamente pasó al amor.

¿Qué pasó con Juanpa Zurita y Carmella Rose?

La relación entre Carmella Rose y Juanpa Zurita inició cuando los youtubers se conocieron en la boda de Bertheau y Cristina Dacosta en 2018; después de un tiempo de amistad se hicieron novios ese mismo año. Ellos compartían momentos muy románticos juntos en las redes sociales, y los seguidores bautizaron a la pareja como “Zuritella”.

No obstante, en octubre de 2020 Juan Pablo reveló que estaba soltero y que en ese momento no tenía planes de casarse o tener hijos hasta después de los 30 años. Aunque Carmella hasta ahora no ha dado declaraciones sobre los motivos reales por los que su noviazgo con el mexicano terminó.

Sin embargo, en marzo de 2021, sólo cinco meses después de que Zurita hiciera oficial que terminó con Rose, fue que el joven formalizó su noviazgo con Macarena, con quien supuestamente estaba saliendo desde enero, aproximadamente. A pesar de que los fans quedaron sorprendidos con esta nueva relación, algunos fanáticos se siguen preguntando si Juanpa Zurita es gay.

