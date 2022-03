¿Por qué se dice que Shakira murió?

El rumor de que Shakira murió fue una de las noticias del 2021 que hizo que las redes sociales estallaran, sobre too Facebook. El curioso post se extendió rápidamente, dando paso a una “fake news” que varias personas cayeron, sin embargo era más peligroso porque se trataba de un virus.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conocida simplemente como Shakira, es una cantautora, bailarina, actriz, embajadora de buena voluntad de UNICEF y empresaria colombiana, siendo una figura importante todas las noticias reales y falsas generan altas tendencias en redes.

Si deseas conocer más acerca de este fake news de Shakira, la artista con más ventas de todos los tiempos, a continuación La Verdad Noticias te comparte cómo fue el desenlace de esta noticia que terminó siendo un virus.

La supuesta muerte de Shakira

Fake news de Shakira murió

La noticia falsa de Shakira fue propagada a través de un sitio fraudulento que se hace pasar por El Universal, que al darle click el lector descarga el virus para acceder a las imágenes en exclusiva en las que se veía el supuesto accidente de la cantante colombiana, el cual, es completamente falso.

El problema es que la frase “Shakira murió” permaneció por varias horas como trending topic en Twitter. En cientos de grupos de Facebook, así como en conversaciones de diferentes aplicaciones de mensajería, la nota falsa con link a diversos sitios sigue circulando, sobre todo donde hay miles de personas interactuando.

¿Cuál fue el accidente que tuvo Shakira?

Shakira sufrió de un accidente vocal que le ocasionaron la pérdida de voz. Fue en el 2017 cuando las cuerdas vocales de la colombiana sufrieron una terrible lesión y que estuvieron a punto de provocar su retiro de los escenarios.

El 14 de noviembre de ese año Shakira anunció en redes sociales que había contraído una hemorragia en su cuerda vocal derecha durante los ensayos de la gira El Dorado y que necesitaba reposo para curarse.

No pude hablar por semanas... Vi a cinco doctores en tres días y todos decían que sin cirugía era imposible recuperar la voz. Comentó Shakira en redes sociales en ese entonces.

No obstante, los riesgos de la cirugía eran demasiados y no garantizaban que Shakira podría volver a cantar como antes, ya no se diga terminar su gira por Europa y América.

¿Cómo recupero Shakira su voz?

Accidente vocal de Shakira

Gracias a lo que Shakira escribió en redes sociales "como un milagro", la colombiana pudo recuperar su voz y en 2018 concluyó la segunda mitad de la gira. Es falso que Shakira murió, después de ese accidente compartió que era una mejor cantante; y que valoraba mucho más su voz.

