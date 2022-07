¿Por qué sacaron a Johnny Depp de Animales Fantásticos?

En el año 2016 todos pudieron ver casi de sorpresa a Johnny Depp personificando a Gellert Grindelwald, uno de los villanos más temidos de la saga “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”, pues el famoso actor apareció justo al final de la primera entrega de estos filmes.

El 2018 llegó para darle un poco más de protagonismo al villano ya que se le dedicó toda una película llamada “Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald”, la cual por supuesto también estuvo protagonizada por Depp, quien hasta ese momento era el actor oficial de ese personaje.

Lamentablemente perdió el papel cuando ese mismo año su ex esposa Amber Heard publicó un artículo de opinión en el que acusaba a su ex pareja de violencia doméstica, debido a que aunque no se mencionaba su nombre, todo apuntaba hacia él y las productoras prefirieron despedirlo.

¿Cuánto le pagaron a Johnny Depp por Animales Fantásticos?

¿Cuánto le pagaron a Johnny Depp por Animales Fantásticos?

Cuando Johnny Depp interpretó a Gellert Grindelwald en la saga de Animales fantásticos y dónde encontrarlos se ganó un total de 16 millones de dólares.

Te puede interesar: Johnny Depp lanzó fuerte advertencia por esta razón

¿Qué actor reemplazó a Johnny Depp en Animales fantásticos?

¿Qué actor reemplazó a Johnny Depp en Animales fantásticos?

La tercera entrega de Animales fantásticos fue en este 2022 con “Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore” y ahí Gellert Grindelwald no fue interpretado por Johnny Depp sino por el actor danés Mads Mikkelsen.

Películas de Johnny Depp

Películas de Johnny Depp

A lo largo de su carrera, Johnny Depp ha participado en varias películas y por supuesto ha protagonizado varias de ellas con sus increíbles personajes. A continuación te presentamos una lista de las películas de Johnny Depp:

1984: A Nightmare on Elm Street

1985: Private Resort

1986: Platoon

1986: Slow Burn

1990: Cry-Baby

1990: Edward Scissorhands

1991: Freddy's Dead: The Final Nightmare

1993: El sueño de Arizona

1993: Benny & Joon

1993: ¿A quién ama Gilbert Grape?

1994: Ed Wood

1994: Don Juan DeMarco

1995: Nick of Time

1995: Dead Man

1997: Donnie Brasco

1997: The Brave

1998: Fear and Loathing in Las Vegas

1999: The Ninth Gate

1999: The Astronaut's Wife

1999: Sleepy Hollow

2000: Antes que anochezca

2000: Chocolat

2001: Blow

2001: Desde el infierno

2001: The Man Who Cried

2003: Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

2003: Once upon a time in Mexico

2004: Lost in La Mancha

2004: La ventana secreta

2004: Finding Neverland

2004: Happily Ever After

2005: Charlie y la fábrica de chocolate

2005: Corpse Bride

2005: The Libertine

2006: Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest

2007: Piratas del Caribe: en el fin del mundo

2007: Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

2009: The Imaginarium of Doctor Parnassus

2009: Enemigos públicos

2010: Alicia en el país de las maravillas

2010: The Tourist

2011: Rango

2011: Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

2011: The Rum Diary

2011: Jack and Jill

2012: Sombras tenebrosas

2012: 21 Jump Street

2012: For No Good Reason

2013: El llanero solitario

2013: Lucky Them

2014: Transcendence

2014: Tusk

2014: Into the Woods

2015: Mortdecai

2015: Black Mass

2016: Alicia a través del espejo

2016: Yoga Hosers

2016: Donald Trump's The Art of the Deal: The Movie

2016: Animales fantásticos y dónde encontrarlos

2017: Piratas del Caribe: La venganza de Salazar

2017: Murder on the Orient Express

2018: Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald

2018: Sherlock Gnomes

2019: Waiting for the Barbarians

Del mismo modo, en La Verdad Noticias también te informamos que Johnny regresará a la pantalla grande con el proyecto cinematográfico de Netflix.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!