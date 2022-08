¿Por qué no se llevan bien Antonella Roccuzzo y Shakira?

En el mundo de la farándula existe el rumor de que Antonella Roccuzzo y Shakira no se llevan pero para nada bien, ¿Conoces los motivos por los que se cree eso?

Todo comenzó cuando Shakira empezó a salir con Gerard Piqué, pues una versión de los hechos menciona que él llevaba año y medio de relación con Nuria Tomás, la amiga de Roccuzzo, y que le fue infiel con Shakira.

Otra versión dice que ellos ya habían terminado cuando decidió salir con la cantante colombiana, sin embargo, no cualquiera se adaptaría a la nueva pareja del ex de una amiga. En sí, fueron las circunstancias en las que Shakira conoció a Piqué.

Del mismo modo, se dice que Nuria en tan poco tiempo se había acoplado a los amigos de Piqué, mientras que a Shakira siempre se le vio sola en las reuniones con las esposas de otros futbolistas.

Posteriormente, Shakira y Antonella coincidieron en eventos sociales en los que la gente afirma que se les notaba incomodidad al tener que convivir juntas.

Antonella Roccuzzo y Shakira

Foto: Instagram de Roccuzzo.

A pesar de que se dice que no se llevan bien, así como en ocasiones se ha dicho que no se toleran, otras veces han hasta posado juntas para las cámaras y no precisamente de los medios, sino en selfies.

Shakira habla de Antonella Roccuzzo

Shakira habla de Antonella Roccuzzo

Cuando Shakira acababa de lanzar su disco El Dorado, el cual incluye la canción “Me enamoré” que le dedicó a Piqué, le realizaron una entrevista en la que luego de hablar sobre su música, le preguntaron sobre su relación con Antonela Roccuzzo y lo que dijo fue lo siguiente.

“No, yo no sé de dónde sacan eso, es que no entiendo para nada porque además muchas veces nos han visto juntas, a alguien se le ocurrió decir una tontería como esta y parece que ha tomado mucha fuerza el rumor”.

¿Crees que al final realmente solo se trate de un rumor o que realmente no se toleran?

¿Cuáles han sido las parejas de Shakira?

¿Cuáles han sido las parejas de Shakira?

Las afortunadas personas que llegaron a salir con la cantante colombiana, son Óscar Pardo y Óscar Ulloa, ambos cuando Shakira era apenas una adolescente, Gustavo Gordillo y Osvaldo Ríos cuando ya era mayor de edad y Antonio de la Rúa y Piqué fueron sus parejas más duraderas, pues con cada uno de ellos duró 10 y 12 años respectivamente.

Es importante aclarar que aunque Shakira no se llegó a casar con ninguna de sus parejas, su relación de 12 años con Piqué le dio a dos queridos hijos.

