¿Por qué los pies de Kim Kardashian embarazada fueron tendencia?

Kim Kardashian embarazada compartió diversas fotografías que llamaron la atención y se hicieron tendencia, una de ellas muestra cómo sus pies aumentan de talla durante el día y se hincharon.

En sus redes sociales, la estrella de Keeping Up With the Kardashians bromeó ¿Pie hinchado o nuevo tatuaje de Givenchy? Aunque su piel decidió registrar el diseño del calzado, no fue inconveniente para detener los modos fashionistas de la Kardashian.

Si deseas conocer más acerca de las fotos de Kim Kardashian embarazada, a continuación La Verdad Noticias te comparte la información acerca de los embarazos que ha tenido, así como los hijos de los cuáles ha estado embarazada.

Fotos de Kim Kardashian embarazada

Kim embarazada

En una entrevista, Kim Kardashian confesó que no le gusto ni tantito estar embarazada, sin embargo en ningún momento perdió el estilo y glamour que la caracteriza, te compartimos algunas fotos:

Pies de Kim Kardashian cuando se embarazo

La socialité tuvo preeclampsia, hincha mucho los pies y la cara, también tuvo que dar a luz seis semanas antes en un parto de emergencia y tuvo otra condición que se llama placenta accreta con sus dos embarazos.

¿Cuántos embarazos ha tenido Kim Kardashian?

¿Cuántos embarazos tuvo Kim Kardashian?

Kim Kardashian tiene cuatro hijos, sin embargo, ella solo ha tenido dos embarazos, sus otros dos hijos fueron por medio de un vientre de alquiler. A pesar de que parece disfrutar al máximo la maternidad, la estrella de reality shows ha dejado claro que no vivió sus esperas como le hubiera gustado y a diferencia de lo que comparten millones de mujeres, para ella no fue una etapa agradable en su vida.

Hijos de Kim Kardashian

Por medio de las redes sociales de Kim Kardashian se pueden ver el crecimiento de sus cuatro hijos con su ex esposo Kanye West, te los presentamos:

North West es la hija mayor de Kim y Kanye se llama North West, aunque de cariño le dicen "Nori". Nació el 15 de junio de 2013 y su nombre causó sensación. Es una total fashionista como su madre y a menudo se la puede ver robándole pantalla a Kim. Saint West es el segundo y primer hijo de la pareja, Saint, nació el 5 de diciembre de 2015.

Después de estar Kim Kardashian embarazada dos veces, el tercer hijo de Kim, Chicago, nació el 15 de enero de 2018 a través de una portadora gestacional. Psalm West es el cuarto hijo de Kim y Kanye, un niño llamado Psalm, nació el 9 de mayo de 2019. Psalm nació a través de un portador gestacional, como su hermana mayor, Chi.

