¿Por qué los hijos de Anel Noreña están distanciados?

Previamente, se había comunicado que los hijos de Anel Noreña habían tenido un desacuerdo por qué José Joel hasta la fecha ha decidido no aplicarse la vacuna contra el Covid-19 y su hija Marysol no quería tener contacto con él por este motivo.

El día de hoy, fue la misma Anel Noreña quien finalmente habló del asunto públicamente en el programa matutino Hoy. Comentó que el distanciamiento de Marysol no es únicamente hacía su hermano, también se ha alejado de la actriz.

Este conflicto familiar inició en estos años de pandemia y se notó cuando Marysol la invitó al cumpleaños de uno de sus hijos pero señaló que su hermano no podría asistir por no estar vacunado. Ella le respondió que tenían que estar todos o ella no iría. Por lo tanto también se han distanciado madre e hija.

“Ese es el meollo de todo, ‘José no se ha vacunado, no entra en mi casa’, le dije, ‘Mary, vamos para 3 años de la pandemia, estamos más sanos que todos ustedes”.

Defiende porque su José Joel no quiere vacunarse

Anel Noreña se ha distanciado de su hija Marysol.

Ante la situación, la famosa Anel Noreña explica que José Joel no tiene la obligación de vacunarse si no quiere. Además defiende la decisión de su hijo por dos motivos, el primero es que ellos recurren a los tratamientos homeopáticos. El segundo es que su hijo mantiene un estilo de vida muy saludable y no ha dejado de trabajar desde que inició la pandemia.

“Nunca le ha pasado nada y va para nuestro tercer año en la pandemia entonces eso no tiene ningún valor para Marysol y su familia ¿qué hacemos?”.

Ante esta situación, su hija Marysol le ha expresado que entonces se aleja de su vida porque señala que su única familia son su esposo y sus hijos. Anel se mostró muy triste por la respuesta, pero sostiene que no está cerrada a reconciliarse con ella y sin darle ninguna condición. Lee más noticias de la famosa en La Verdad Noticias.

¿Quién es Anel Noreña?

Anel Noreña y José José se casaron.

Anel Noreña es una vedette y actriz mexicana que actualmente tiene 77 años. Además, fue la segunda esposa del cantante José José en 1976, aunque se divorciaron en 1991. Después de la muerte del famoso se anunció que ella es la heredera universal de todos los bienes que dejó su ex esposo.

Esta situación ha provocado un sin fin de controversias y discusiones con la demás familia del cantante. Además, Anel anunció que planea hacer una bioserie sobre su matrimonio con José José.

