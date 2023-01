¿Por qué la periodista Pati Chapoy estuvo a punto de ser encarcelada?

Pati Chapoy es conocida gracias al trabajo que ha realizado en TV Azteca durante muchos años, pues es bien sabido que su programa “Ventaneando” se ha mantenido al aire como uno de los favoritos del público mexicano, sin embargo, muy pocos conocen que la periodista estuvo a punto de ser encarcelada.

En una entrevista realizada por el ‘Escorpión Dorado’, el conductor sacó a colación que la crestomatía se empezó a usar en televisión a raíz del problema que Pati tuvo con Televisa.

“Tengo entendido que gracias a Pati Chapoy se formó eso llamado crestomatía”, dijo El Escorpión Dorado.

“Se modificó la ley”, respondió Pati Chapoy. "La crestomatía dice que tú puedes utilizar hasta un minuto del video o de la película o de la obra de teatro para hacer un comentario o una crítica periodística".

“Alguien hizo un berrinche terrible en Televisa porque salgo yo con un programa de televisión que era El mundo del espectáculo, después Ventaneando, e intentaron meterme a la cárcel argumentando que yo estaba usando material más tiempo, cosa que no es cierto porque yo he sido muy cuidadosa de los tiempos y en lugar de meter el minuto que me permitía la ley, metía 45 segundos. Lo que sucede es que el hoy difunto (Alberto Ciurana) hizo un berrinche tremendo y decidió meter la caballería de Televisa en contra mía, cosa que no sucedió”, contó.

Fue por eso que con motivo del 27 aniversario de TV Azteca, Pati Chapoy abordó el tema de su fallido encarcelamiento. En ese momento contó que tuvo que llegar en helicóptero a las instalaciones de la televisora para evitar que la aprehendieran.

“El helicóptero de Azteca me viajó de mi casa a las instalaciones de Azteca cuando Televisa quiso meterme a la cárcel. Fui custodiada por los abogados que me puso Ricardo Salinas para evitar que me llevara a la cárcel Televisa”.

“Fui acompañada, obviamente, por mi marido. En cuanto bajamos del helicóptero, en ese momento nos dirigimos a la oficina de Ricardo Salinas Pliego, pasamos a la sala de juntas, de ahí, salgo y voy a maquillaje para prepararme, con vestido, maquillaje y todo, para conducir Ventaneando Millonario, ese día me tocó a mí dar una explicación al público de lo que estaba sucediendo”, recordó ante las cámaras de TV Azteca.

En Azteca ya la esperaban unos agentes: “Estábamos transmitiendo el programa y de repente llegó Nacho Morales, que era entonces el Director Financiero de la empresa, me llamó a su oficina y me dice: ‘Pati hay una orden de aprehensión en tu contra’, le dije ‘¿Qué hice?’, ‘Televisa está muy enojada’, respondió.

“Bueno, afuera de Televisión Azteca, ya estaban apostados varios agentes para detenerme, entonces, decidió Nacho que me iban a llevar en el asiento de atrás, tapada, en otro coche para despistar a los agentes que estaban afuera. Vivo en una colonia cerrada aquí en la Ciudad de México, tenía una sola entrada, pero ese día se abrió una segunda entrada en la parte de atrás de la colonia, lo cual me permitió a mí entrar por la parte de atrás porque por delante ya había gente esperándome”.

La orden de aprehensión en contra de Pati Chapoy hacía referencia al uso indebido del material audiovisual de Televisa, según publicó el diario La Jornada en su edición impresa del 31 de julio de 1997: “El juez primero de distrito en materia penal, Arturo Sánchez Valencia, dictó auto de formal prisión a Pati Chapoy, conductora del programa de televisión Ventaneando, al considerar que existen elementos para procesarla por infracción al artículo 135 de la Ley Federal de Derechos de Autor, al utilizar fragmentos de imagen de los programas de Televisa”.

Finalmente, tras tres años de litigio, un juez falló en favor de la periodista y se reconoció el derecho de la crestomatía.

Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, siempre tuvo claro que el pleito de Televisa no era con Pati sino con la televisora. "(Cuando hablé con él) le dije: 'A ver, Ricardo, yo no termino de entender por qué con el peso, con la estatura y la edad que tengo me quieren meter a la cárcel porque estoy haciendo mi trabajo' y me dijo 'No, tú estás en medio de un pleito de Televisa con Azteca porque obviamente venimos a romper el monopolio de Televisa'”.

