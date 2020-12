¿Por qué la música navideña sería el mejor género musical?

Sigue siendo no sólo aceptable, sino también popular, descargar música navideña. Es el aburrido y predecible equivalente musical-nerd de los amantes de la comida que se desviven cada noviembre para señalar que "en realidad, el pavo apesta" (que es, para que conste, una mentira).

La música navideña es, por definición, el único género que está acordonado en una pequeña franja del calendario e, incluso entonces, la gente argumenta que la franja no es lo suficientemente pequeña.

Luis Miguel, Mariah Carey y Michael Bublé son los favoritos del público para escuchar en navidad

Todos los años, salvo este apocalíptico 2020, la gente se queja y se queja de tener que escuchar música navideña en las tiendas, como si no fuera un respiro de escuchar a la estrella pop del momento, sin parar.

Su único crimen es tratar de hacer que una época a veces difícil del año se sienta menos agobiante aportando calidez, luz y alegría. La música navideña no solo es “agradable, en realidad”, sino que puede ser el mejor género, punto. En La Verdad Noticias te decimos por qué.

Trasciende la religión

Incluso cuando se trata de música navideña más religiosa, no es necesario ser cristiano para apreciar el papel que desempeñó la iglesia en la historia de la música, desde la música de cámara hasta el gospel, y la belleza de canciones más clásicas como “O Come, All Ye Fiel".

Altera nuestra percepción del tiempo

Las canciones de verano van y vienen. Los éxitos del pasado que alguna vez fueron omnipresentes se relegan a listas de reproducción de "retroceso". Las listas de álbumes de fin de año codifican el pasado y despejan la pizarra para el futuro.

Pero cuando las canciones navideñas vuelven a nuestras radios, eres transportado de regreso a las pasadas Navidades.

Incluso la música navideña más tonta marca el paso del tiempo de una manera que aumenta su potencia emocional, con la ventaja añadida de recordarnos que todos estamos envejeciendo y que moriremos. Y eso es bastante gótico.

Ningún género es mejor con el anhelo

La música navideña te hace sentir nostalgia por el pasado de una manera cursi pero innegable de Don Draper en una máquina del tiempo, se sientan las bases para que los cantantes del género anhelen de manera extremadamente melódica.

Glitz. Glamour. Brillo.

La música navideña va de la mano de dos cosas: luces brillantes y estándares de jazz. La gente no puede disfrutar de esta estética la mayor parte del año, a menos que sean estrellas de Broadway, Mariah Carey o Lady Gaga en esa época en la que secuestró a Tony Bennett para hacer duetos de karaoke de jazz con ella.

Es el mes en el que los normales podemos prodigarnos en chintz y oropel y tener menos ojos de reojo de lo habitual. Hay una razón por la que la gente compra adornos para Navidad: se trata de celebrar la decoración.

Esta estética musical y sus cálidas vibraciones se extienden más allá de las cosas de Nat King Cole hasta Motown, el género que quizás combina mejor con la alegría navideña. La producción maximalista de "Frosty the Snowman" y "Sleigh Ride" de las Ronettes combinan demasiado bien con la sidra.

Desafía las tendencias

Esto no quiere decir que los típicos lanzamientos navideños de piloto automático y captura de efectivo no intenten adaptarse al nuevo giro más comercial para la radio de "Let it Snow" cada año.

Pero también hay canciones, de todos los géneros y décadas, que se abren paso a codazos a través de la escoria para consagrarse en el canon de la música navideña, consolidando lo que de otra manera serían tendencias musicales olvidadas en un léxico navideño clásico compartido.

Tiene la poco utilizada pero divertida, percusión

¿Cuándo más escuchas tintineos, campanas tintineantes? ¿Cuándo más escuchas grandes campanas de iglesia ding-dong? ¿Cuándo más escuchas que una sección de percusión de big band emula los golpes de los cascos?.

Estos son elementos básicos divertidos, experimentales y emocionantes de la música navideña, y nos recuerdan lo aburrido que es estar confinado a una batería los otros 11 meses del año.

¿Qué te parecen nuestras razones del porqué la música navideña es mejor de lo que muchos piensas? Dinos que piensas en los comentarios.

