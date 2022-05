¿Por qué la madre y hermanas de Kourtney Kardashian no fueron a su boda?

La famosa Kourtney Kardashian y el baterista Travis Barker se casaron el fin de semana en Santa Barbara, California, en una ceremonia que, por lo que se sabe, fue bastante íntima. Tanto así que muy poca familia de la pareja estuvo presente.

En caso de ser fan acérrimo del “klan Kardashian”, los hijos no asistieron, sino que, como dio prueba su ex Scott Disick, sus hijos estuvieron con él en la alberca. Pero no únicamente fueron ellos los ausentes, ni su madre ni sus hermanas acudieron a la sencilla celebración

La más probable es cada una tenía una agenda cerrada con otro plan y, pese a que su abuela Mary Jo “MJ” si fue, el resto de la familia tenía excusas. Según se entiende, confirmado por una fuente a la plataforma JustJared, es porque harán otra boda grande y por lo alto de Italia, dentro de poco, y esa es la que cuenta como oficial.

Para que te hagas a la idea, a la boda legal de Kourtney Kardashian y Travis Barker no asistieron los hijos de Kourtney, tal y como enseñó Scott Disick en sus ‘stories’ de Instagram, los niños estuvieron con su padre. Los hijos de Travis tampoco estuvieron presentes.

La matriarca del “klan”, Kris jenner, no subió ‘stories’ del evento, por lo que se estima que no estuvo presente. Kim Kardashian, asistió a un partido de fútbol de su hijo Saint. Se desconoce donde pasó el día Khloé Kardashian, pero no fue a la boda. Kendall Jenner acudió a un partido de baloncesto de su novio.

Kylie Jenner estuvo con Travis Scott y Stormi en los BBMAs

La Verdad Noticias informa que, el día de la boda de Travis y Kourtney Kylie Jenner estaba con su novio, el rapero Travis Scott en los Billboard Music Awards, en las Vegas, donde Stormi Webster, la hija de ambos se robó el show en los BBMAs 2022 por su adorable personalidad y carisma.

