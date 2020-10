¿Por qué la casa de Billie Eilish no aparece en Google Street View?

La casa de Billie Eilish ya está difuminada en Google Street View para proteger a la cantante de los stalkers. Esta es una acción lógica si tomamos en cuenta que apenas en mayo de este año, Billie obtuvo una orden de restricción contra un fan que apareció en su casa 7 días seguidos.

Billie Eilish, quien vive en un bungalow en Los Ángeles, no es la única artista que hace que la foto de su casa aparezca borrosa en Google. Entre quienes ya han pedido a la herramienta de búsqueda que dejen poco identificables las fotos de sus casas también están Paul McCartney, Lily Allen y Jimmy Page.

Como indica The Sun, la casa de Billie Eilish no solo aparece inidentificable en Google Street View, sino que también la eliminaron de virtualglobetrotting.com (en donde hay ubicaciones y fotos de casas de famosos) por motivos de privacidad.

Como hemos mencionado anteriormente en La Verdad Noticias, esta no es la primera vez que Billie Eilish se enfrenta a un fanático obsesionado. De hecho la cantante ha tenido varios encuentros con admiradores de este tipo durante los últimos años.

Prenell Rousseau y otros acosadores de Billie Eilish

Prenell Rousseau, el sujeto que fue a la casa de Billie Eilish 7 veces, no es el único que ha acosado a la cantante. Billie contó a Rolling Stone que en una ocasión 3 fans aparecieron en su hogar el mismo día. Entre estos había un hombre mayor que manejó desde San Diego, lo que aterró a Eilish.

“Fue realmente traumático. Ya no me siento segura en mi casa”, sostuvo la cantante, quien contrató a un guardaespaldas que incluso duerme en su sala. Mientras tanto, Rousseau no puede estar a menos de 200 yardas de la propiedad de Eilish y de su familia.