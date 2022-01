¿Por qué el tío Ben no aparece en la trilogía de Spider-Man de Tom Holland?

Hay una razón poderosa para explicar la ausencia del tío Ben en la trilogía protagonizada por Tom Holland.

Spider-Man: No Way Home sigue dando de que hablar en las redes sociales, esto pese a que se estrenó hace dos semanas. Ahora, los fanáticos del famoso y muy querido superhéroe arácnido de los cómics de Marvel han podido conocer la razón por la cual no aparece el tío Ben en la trilogía protagonizada por Tom Holland.

En entrevista para The Hollywood Reporter, Chris McKenna y Erik Sommers, guionistas de No Way Home, aseguran que siguieron el ejemplo de Christopher Markus, Stephen McFeely y de los hermanos Russo de no incluir la historia de este personaje en Capitán América: Civil War, además de asegurar que fue la Tía May y no él quien estuvo con él en todo momento.

La tía May es quien apoyó al Peter Parker de Tom Holland en sus batallas.

Respecto a la frase “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, ellos aseguraron que estas palabras están muy ligadas al tío Ben, por lo que no había necesidad ni escena dentro de la trama donde pudiera ser incluida. “Esta trilogía no comenzó contando la historia del tío Ben, comenzamos en un lugar diferente con Peter Parker”, declaró Erik Sommers a THR.

El tío Ben, presente en las películas de manera especial

El tío Ben aparece de forma representativa en el Universo Cinematográfico de Marvel.

No se puede negar que la muerte del tío Ben es parte imprescindible en la historia de Peter Parker, pero los escritores no tenían interés alguno en repetir esta escena en la trilogía de Tom Holland, ya que el protagonista ya había sufrido esta pérdida y obtenido sus poderes arácnidos al conocer a Los Vengadores en Capitán América: Civil War.

Sin embargo, Jonathan Goldstein, guionista de Spider-Man: Homecoming, reveló en un mensaje de Twitter que habían escrito una escena donde la tía May abre un armario para elegir un viejo traje de su esposo y dárselo al protagonista. Lamentablemente, esta fue descartada.

Asimismo, debes de saber que en Spider-Man: Far From Home hay una escena que hace referencia a este emblemático personaje. En la segunda entrega de esta trilogía podemos ver que Tom Holland viaja al extranjero con unas maletas que llevan las iniciales del tío Ben.

¿Cuántas versiones de Spider-Man hay?

La reunión de los tres Peter Parker causó gran revuelo en Internet.

Spider-Man, también conocido como el Hombre Araña, ha sido protagonizado por tres actores: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Spider-Man: No Way Home logró reunirlos en pantalla gracias a un hechizo del Dr. Strange, lo cual causó gran furor entre los fanáticos de Marvel Studios.

