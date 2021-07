¿Por qué el patrimonio de Britney Spears seguirá bajo tutela de su padre?

Recientemente un tribunal de Los Ángeles denegó el miércoles la solicitud de la cantante estadounidense Britney Spears de revocar a su padre James como tutor legal de su patrimonio, que administra junto con Bessemer Trust.

Hay que destacar que la decisión de la jueza Brenda Penny se produjo una semana después de que Spears hablara abiertamente sobre el abuso que afirmó haber sufrido, pidiendo que se le permitiera recuperar el control de su vida y sus finanzas.

Esto se refiere a una solicitud de noviembre anterior, que los abogados de la cantante habían propuesto confiar solo la empresa Bessemer Trust para cuidar de sus activos.

¿Cuál es el caso de Britney Spears?

Polémica entre la cantante y su padre

Tal parece que esto es otro desarrollo más en la compleja y comentada historia de la tutela de Britney Spears, la herramienta legal estadounidense que le ha permitido a su padre controlar los activos y la vida personal de su hija desde 2008, cuando tuvo un grave ataque de nervios.

Si recordamos desde septiembre de 2019, cuando James Spears pidió ser eximido de proteger los asuntos personales de su hija debido a sus problemas de salud, la tutora de Spears es Jodi Montgomery, su padre.

Sin embargo, había seguido manteniendo el control de su enorme fortuna, que asciende a unos 60 millones de dólares, por lo que dos personas cercanas a la bella cantante Britney Spears le dijeron a CNN el martes que el abogado del cantante, Samuel Ingham III, presentará otra solicitud para pedir el fin de la tutela de 13 años.

La próxima audiencia está programada para el 14 d e julio.

Britney Spears entre polémica se deja ver en poca ropa

La polémica cantante está de vacaciones en Maui, Hawái, pero en sus días de descanso ha tenido que lidiar contra los paparazzis que la siguen adondequiera que va, es por eso que cansada de la situación, la princesa del pop publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para dar a conocer su molestia:

“Los paparazzis saben dónde estoy y realmente no es divertido. Es bastante difícil ir a cualquier parte porque siguen apareciendo para tomarme fotos”.

Britney Spears dijo que lo que más le molesta es que distorsionen su cuerpo: “Sé que mi cuerpo no es perfecto, pero definitivamente NO me veo como ellos me retratan. Es de mala educación y es mezquino, así que paparazzis amablemente jódanse.

