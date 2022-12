¿Por qué el comediante Óscar Burgos se niega a trabajar en México?

El comediante Óscar Burgos es uno de los más afamados de todos los tiempos, pues no es un secreto que con sus divertidas rutinas ha hecho reír a mucha gente, lo cual lo ha llevado a ser considerado como uno de los favoritos del medio del espectáculo, sin embargo, recientemente sorprendió a sus seguidores tras realizar una impactante revelación.

Y es que el famoso relató que le genera mayor felicidad trabajar en Estados Unidos, que dar presentaciones en México, debido a la inseguridad:

"El hecho que vayamos a trabajar en Estados Unidos me pone muy feliz porque me daría mucho miedo trabajar en México", comentó.

Aunado a eso, explicó que le genera mucho miedo ser asaltado en la carretera:

"Mira, agarras un avión de Monterrey a Puebla, te bajas en el aeropuerto de Puebla y pasa una camioneta por ti a un poblado. Vamos con el cu** en la mano, nerviosísimos porque nos pueden saltar en la carretera", declaró.

No obstante, expresó que en México debes cuidarte de los policías quienes buscan hacerte algo malo: "Qué pena decirlo, pero en Estados Unidos la policía cuando te para es porque hiciste algo malo, aquí te buscan para hacerte que a hue** hiciste algo malo y bajarte una lana".

Asimismo, comentó: "Qué pena, me han tocado policías muy buenos, pero me han tocado los que da miedo su retén, desde que llegas te tratan como un delincuente y no eres más que un ciudadano que va circulando por la carretera, y esa parte luego molesta".

De igual manera, compartió que viaja mucho a Matamoros, Laredo y Reynosa y pese a que la gente es muy amable con ellos, hay estados que le generan mucho miedo:

"Y siempre son muy atentos con nosotros, se portan muy bien, pero hay estados que me dan mucho miedo", explicó.

Para finalizar, admitió que está sumamente emocionado de trabajar en Estados Unidos no solo por la seguridad, sino porque ganará en dólares.

