¿Por qué dicen que Luis Miguel murió? para responder esta pregunta les compartimos parte de la información que circuló sobre el cantante hace algunos años. “Me han matado tres veces”, es una de las frases de Luis Miguel que se ha viralizado en varias ocasiones. El artista se ha burlado de los comentarios y “noticias” que se han publicado sobre su supuesta muerte.

Una de las conspiraciones más difundidas se reveló que 'El Sol de México' murió en 1989 y, para no perder su fortuna y su exitosa carrera, lo reemplazaron por un doble. Esa teoría surgió cuando Deseret Tavares, vidente colombiana dijo que el intérprete de Ahora te puedes marchar, Hasta que me olvides, La incondicional y Culpable o no, había muerto hace más de 15 años.

Durante esa revelación, Tavares afirmó que la persona que continuaba brindando shows y entrevistas, se trataba de un doble del interprete de canciones de amor Luis Miguel.

Teoría afirma que Luis Miguel murió

La vidente colombiana Tavares afirmó que Luis Miguel había muerto

La vidente colombiana Tavares añadió que la supuesta muerte de Luis Miguel había estado vinculada con dos mujeres y que sus restos estaban en México, pero no indicó la ubicación exacta.

Esa noticia se popularizó y hubo un grupo de personas que concluyeron que ese hombre poderoso había sido el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. Además, vincularon a la hija del mandatario y la actriz Adela Noriega.

Según lo que reveló Tavares, Luis Miguel habría muerto en 1989 y en ese año, Carlos Salinas de Gortari gobernaba México y se reveló que “El sol de México” estaba vinculado de forma amorosa con Cecilia Salinas, la hija del gobernante.

Se reveló que LuisMi visitaba a Cecilia, pero el mandatario no estuvo de acuerdo con la relación y se le señaló como el responsable de la muerte del cantante, quien supuestamente participó en una fiesta en la residencia Salinas de Gortari y luego de haber consumido varias sustancias, habría sufrido una sobredosis “accidental”.

Existe otra versión de la teoría en la que siempre señalan al mandatario, pero se reveló que, en ese año, Salinas de Gortari estaba enamorado de Adela Noriega, actriz que era pretendida por Luis Miguel y debido a que el artista era un obstáculo, el mandatario lo eliminó.

¿Cuántos dobles tiene Luis Miguel?

Andrés Rey, es un imitador argentino de Luis Miguel

Entre todas esas teorías de conspiración y a falta de evidencia, siempre han estado vinculadas con un supuesto doble del artista. Las distintas versiones no solo dicen que murió, también aseguran que a la industria no le convenía que desapareciera su legado y debido a ello siguieron explotando su nombre, carrera y el éxito, por eso eligieron a una persona para que ocupara su lugar.

Según las teorías, señalan que “el doble” se sometió a varias cirugías plásticas para lucir lo más parecido posible al famoso Luis MIguel apodado “Sol de México”. Además, las versiones recriminan la apariencia del músico a quien acusan de que su “look” no se debe a un aparente aumento de peso por la edad y los excesos, sino a que realmente se debe a otra persona.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, los rumores crecieron luego de que Luis Miguel dejó de tocar el piano durante sus conciertos, dejó de cantar temas en italiano y comenzó a implementar playback en algunas de sus presentaciones.

Luego de casi ocho años de misterio y especulaciones, Andrés Rey, el imitador argentino de Luis Miguel, confesó que ocupó el lugar del cantante en un show en San Luis, en el 2010, debido a que el ídolo abandonó el escenario por problemas técnicos.

¿Por qué ya no canta Luis Miguel?

Luis Miguel aparentemente tiene una enfermedad que viene arrastrando hace bastante tiempo

El 2015 la carrera de Luismi se fue en picada por la ola de conciertos cancelados en México y Estados Unidos. Bremer cree que el motivo por el que Luis Miguel canceló muchos de sus conciertos y dejó shows inconclusos fue precisamente por su tinnitus, que se caracteriza por provocar ruido o zumbido en los oídos

Es en la segunda temporada de la serie de Netflix 'Luis Miguel', cuando Luis Miguel, entre otros aspectos de su vida personal y profesional, ahonda en una enfermedad que viene arrastrando hace bastante tiempo, una dolencia degenerativa y auditiva que no tiene cura y que, desgraciadamente, sacude a no pocos cantantes.

Se trata de una enfermedad conocida como tinnitus, que lesiona el oído. En otras palabras, tinnitus es la percepción de un ruido o zumbido en los oídos. Es un problema frecuente en este tipo de profesiones y que se caracteriza por la pérdida de la audición relacionada con la edad, una lesión del oído o un trastorno del aparato circulatorio.

Ahora conoces los detalles sobre por qué dicen que Luis Miguel murió, versión que de acuerdo a el ‘Sol de México’ ha circulado por lo menos en tres ocasiones.

