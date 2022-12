¿Por qué bloquearon a Yeri Mua de TikTok?

Yeri Mua es sin duda una de las mujeres más seguidas de las redes sociales, ya que es bien sabido que ha logrado robarle suspiros a más de uno, a través de las sensuales fotografías que comparte, mismas con las que se ha convertido en la sensación de internet.

No obstante, pese a las malas noticias que ha recibido la veracruzana Yeri Mua, parece tomarlo con mucha calma, pues fue gracias a un "en vivo" que la veracruzana se metió en problemas con TikTok, por lo cual anunció en una historia de Facebook que estaría fuera de dicha red social, por un tiempo.

¿Por qué TikTok censuró a Yeri Mua?

La veracruzana se encontraba realizando un "en vivo" probándose ropa y fue en un desliz que la influencer enseñó parte de su pecho, sin darse cuenta, lo que le ocasionó problemas con esta plataforma, la cual le censuró por un tiempo debido a que infringió las normas a la hora de compartir contenido.

¿Qué fue lo que dijo Yeri Mua al enterarse de la censura en TikTok?

Al conocer la noticia, Yeri Mua mediante una historia en su cuenta de Facebook explicó por qué fue censurada y aunque aseguró que no fue un desnudo intencional y no mostró tanto, tuvo que esperar un tiempo para volver a realizar un "en vivo" en esa plataforma.

“Niñas, estaba en live en TikTok y no me di cuenta de que se me bajó la blusa, un poquito, se me vio un pedacito del pezón, un pedacito y me bloquearon de hacer lives para siempre”.

Ella ha resaltado que en sus contenidos abundan las malas palabras, pero eso nunca había ocasionado que la censuraran y fue hasta que recibió la notificación en la cual decía que fue bloqueada para siempre, que prefirió olvidarse de los lives en TikTok, por un tiempo, por lo cual regresó prácticamente renovada a dicha red social.

