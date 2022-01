¿Por qué acusan a Aislinn Derbez de ser ‘whitexican’?

La actriz fue blanco de críticas en redes sociales.

Recientemente, Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez fue blanco de un sinfín de críticas en redes sociales en donde incluso fue llamada ‘whitexican’ tras relatar una anécdota que vivió el fin de semana, pero ¿qué fue lo que dijo la actriz? En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Resulta que recientemente, la actriz realizó un viaje a Costa Rica en compañía de su hermana, Mich Aguilera, donde pudo disfrutar de todas las bellezas naturales de este país de Centroamérica, desde donde compartió un par de fotografías, las cuales causaron controversia entre los internautas.

Como dimos a conocer previamente, apenas hace unas semanas, la también modelo alarmó a sus fans con preocupante publicación en donde se sinceró sobre su anímico y confesó la razón de sus pocas ganas de entrar a redes sociales. Por lo que en esta ocasión la hija de Eugenio Derbez de nuevo volvió a dar de qué hablar.

Acusan a Aislinn Derbez de ser ‘whitexican’

Publicación de la actriz en Instagram.

Todo comenzó cuando la actriz compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de ella junto a su hermana Mich Aguilera en donde escribió: “Hace unos días dije: 'no me siento bien, necesito naturaleza, a Kai le toca ir con su papá, no quiero estar en mi casa, siento que necesito estar sola, pero no tan sola... mmm si me voy a Costa Rica mañana vienes conmigo?’”.

La publicación de la hija mayor de Eugenio Derbez causó generó todo tipo de reacciones entre los internautas, ya que mientras algunos resaltaron la belleza de la actriz, otros la tacharon de ser ‘whitexican’.

Este término se ha popularizado últimamente para hacer referencia a los mexicanos, generalmente de tez blanca (white+mexicans) que supuestamente gozan de cierto privilegio otorgado por su estatus social y económico. En el caso de Aislinn, fue llamada ‘whitexican’ por realizar un viaje a Costa Rica solo por estar “no sentirse bien”.

¿Dónde estudió Aislinn Derbez?

La actriz tiene 35 años.

Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez estudió en una Escuela de Artes Visuales de Nueva York al mismo tiempo que estudiaba actuación. La actriz mexicana inició su carrera tras su regreso a la Ciudad de México en 2009, sin embargo, tomó popularidad tras su participación en largometrajes como ‘Te presento a Laura’ y ‘El atentado’.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!