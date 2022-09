¿Por qué a Diego Luna y Gael García se les conoce como Los Charolastras?

Los actores Diego Luna y Gael García han tenido la oportunidad de dar a conocer su trabajo en varios proyectos, pero algunos usuarios desconocen por qué se les llama "Los Charolastras", y aquí en La Verdad Noticias te compartimos cuál es el motivo de aquel apodo de los famosos.

Los famosos se conocen desde sus años de juventud, pese a que han logrado popularidad por sus proyectos en la gran pantalla, han tenido una relación de amistad por muchos años, con el paso de los años fueron apodados con aquel sobrenombre.

Diego Luna y Gael García son conocidos como "Los Charolastras"

Los actores en la cinta "Y tu mamá también"

Los actores son conocidos con ese sobrenombre porque hace referencia a la afección y al amor que comparten los actores, pero aquella palabra nació de la película "Y tu mamá también". En esta cinta, los personajes comparten un código y filosofía sobre la amistad.

De acuerdo a Tenoch y Julio, aquella palabra es una mezcla entre charol astral y la mala pronunciación de la letra del tema "Should I stay or should I go", por lo que el término significa "vago".

Cabe mencionar que la cinta es de Alfonso Cuarón, y esa película estuvo nominada a los premios Oscar como "Mejor película extranjera". Por otra parte, los actores han tenido una sólida amistad.

¿Quién es el mejor amigo de Diego Luna?

Diego y Gael han tenido una amistad sólida

Algunos usuarios se han preguntado quién es el mejor amigo de Diego Luna, pues el mejor amigo del famoso es Gael García, quienes se conocieron desde la infancia ya que sus padres eran buenos amigos, pues son amigos desde hace 30 años, además han tenido proyectos juntos.

