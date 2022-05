¿Por qué Vicente Fernández y Juan Gabriel se odiaban?

'Chente' y 'Juanga' no se llevaban

Mucho se rumoreó sobre la relación entre Vicente Fernández y Juan Gabriel, misma que se vio envuelta por la polémica por los supuestos actos homofóbicos del 'Charro de Huentitán'.

En medio de las transmisiones de la segunda temporada de 'El Último Rey', nuevamente se desató la polémica al retratar la enemistad que habría entre ambos.

En concreto se habla de que Chente no toleraba a Juan Gabriel por ser gay, sin embargo también está lo dicho por el cantante cuando aún estaba con vida. En La Verdad Noticias te lo contamos a detalle.

'Chente' y 'Juanga' no se llevaban

'Chente' y 'Juanga' no se llevaban

Como parte de la segunda temporada de 'El Último Rey', la polémica producción de Televisa rememoró la enemistad que habría entre ambos cantantes.

La autora de la biografía no autorizada de Chente, en la que se basa la bioserie, narró como era la relación del cantante con el compositor Juan Gabriel, resaltando que éste no toleraba que el Divo fuera homosexual y amanerado.

“Él no soportaba a Juan Gabriel, porque era gay y Chente era un hombre de otra época y tenía mucha cosa de homofobia, esto me lo confirma Javier Rivera, que fue representante de muchos artistas mexicanos que los llevaba de gira por Estados Unidos. Era un hombre cautivo de otra época”, mencionó la autora.

Años después el Divo de Juárez habría intentado limar asperesas con 'Chente', invitándolo a participar en su disco de duetos, algo que al final no se concretó.

Vicente Fernández sufrió por la muerte de Juan Gabriel

Vicente Fernández sufrió por la muerte de Juan Gabriel

Además de lo antes mencionado, el propio Chente afirmó que la ruptura de su amistad se debió por su negativa al grabar una de sus canciones.

“Nuestra enemistad proviene que no grabé nunca el tema ‘Se me olvidó otra vez’, no fue culpa mía: la disquera no me permitió grabarlo. Juan Gabriel nunca más me dio una composición suya. Sin embargo, me invitó a su disco de duetos. Me dijo que yo debía estar porque yo era la diferencia. Y eso me emocionó mucho, ya al final casi hicimos las paces”, contó Vicente.

Sin embargo el cantante de rancheras aseguró que la muerte de Juan Gabriel le dolió demasiado, al grado de compararla con la de Joan Sebastian, con quien si mantenía una buena relación.

“Juan Gabriel y yo nunca nos quisimos, durante más de dos décadas estuvimos distanciados. Sentí mucho su muerte igual que la de Joan Sebastian. Todo ya es leyenda, pero el día que murió yo lo había invitado para que comiera aquí... cuando me enteré de su muerte se me cayó el mundo encima”, recordó Chente.

Finalmente nunca hubo una presentación en vivo de Vicente Fernández y Juan Gabriel, siendo el tema 'La Diferencia', la única prueba de su relación laboral.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!