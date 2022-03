¿Por qué Tony Hawk tendría que despedirse del skate para siempre?

Este podría ser el fin de la carrera del skater Tony Hawk, quien ha logrado un gran reconocimiento por llevar su hobbie a un nivel profesional, recientemente se fracturó su fémur y de acuerdo con los médicos es grave.

El skater más reconocido del mundo, hace unos días compartió que se había lastimado, y fue tan grave que llegó al hospital donde le indicaron que la recuperación llevaría un largo tiempo y además sería difícil, por la gravedad y su edad.

A través de su cuenta de instagram el deportista compartió el diagnóstico que le dio el médico, dijo que hace 20 años se rompió el codo y logró recuperarse por completo así que tomaría esta recuperación como un reto, para volver al skate.

Tony Hawk no renunciará fácilmente al patinaje

Hawk ha comentado que la herida de una parte de su cuerpo no es suficiente impedimento para renunciar al patinaje, pues según él, desde hace años “renunció” a vivir sin lesiones así como con heridas.

Sobre todo porque para él este deporte lo ha ayudado mentalmente, además de que encontró su identidad, Tony agregó que le parece irónico que le sucediera esto justo en la víspera del estreno del estreno del documental Until the Wheels Fall Off, que habla sobre su vida y carrera.

¿Cuál es el mejor skater de la historia?

De acuerdo con la información, Tony Hawk es considerado como el mejor skateboarder pues a los 14 años ya era skater profesional y cuando cumplió 16 ya era considerado como uno de los mejores del mundo, además de haber ganado más de 70 competencias.

