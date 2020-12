¿Por qué "The Mandalorian" es mejor que últimas cinco películas de "Star Wars"?

Después de años de peleas por Star Wars: The Last Jedi, ha sido gratificante ver a la comunidad más o menos reunida en elogios universales a The Mandalorian en Disney Plus, con la segunda temporada siendo incluso mejor que la primera, según la mayoría de las estimaciones.

Me atrevería a reiterar lo que dije en el título. Que incluso los dos últimos episodios de The Mandalorian (spoilers más adelante), los que tienen importantes papeles de protagonistas invitadas para Ahsoka Tano y Boba Fett, son mejores que las últimas cinco películas de Star Wars que Disney pasó años desplegando y miles de millones para hacer y comercializar.

Cuanto más nos alejamos de la nueva trilogía en su conjunto, peor parece, un desorden inconexo de fan service y reescrituras de última hora ("de alguna manera, Palpatine regresó") que terminó no agradando a nadie al final. Solo se desempeñó tan mal que desanimó a Disney en general (incluso si está subestimado), mientras que Rogue One es probablemente el mejor y el menos controvertido del grupo. Aunque probablemente sea la entrada menos importante narrativamente.

The Mandalorian se ha robado el corazón de los fanáticos de Star Wars

¿Por qué le ha ido tan bien a The Mandalorian?

Pero The Mandalorian, principalmente debido a la escritura de Jon Favreau y los personajes y la influencia de Dave Filoni, ha estado funcionando a toda máquina y ha creado algunas de las interacciones de Star Wars en pantalla y secuencias de lucha más memorables en la historia de la serie.

Pero no es solo eso, ya que The Mandalorian ha establecido verdaderos intereses emocionales en la relación entre el madaloriano y Grogu, razón por la cual episodios como "The Tragedy" pueden estar a la altura de su tocayo. Mando está en su punto más bajo en este momento, Grogu hizo una siesta, el Razorcrest destruido, y ahora le quedan dos episodios para armar su propio escuadrón de Vengadores para recuperarlo.

Estoy de acuerdo con los pedidos de que Jon Favreau y Dave Filoni se pongan esencialmente a cargo de Star Wars de aquí en adelante, ya que parecen ser los únicos que lo “entienden” en estos días.

JJ Abrams solo estaba tratando de hacer éxitos de taquilla llamativos con personajes reconocidos por la gente. Rian Johnson estaba tratando de reinventar totalmente la rueda y deconstruir toda la franquicia. Pero Filoni y Favreau son un equilibrio, capaces de crear una acción de gran éxito con corazón y humor y, lo más importante, historias que se sienten como Star Wars.

Disney ya parece estar al menos algo en esta pista. Se informó a La Verdad Noticias que, han contratado al colaborador de Filoni / Favreau y al genio Taika Waititi para hacer una nueva película de Star Wars. Parece probable que le den a Filoni una serie derivada de Ahsoka.

Y aunque Favreau tendrá que seguir haciendo The Mandalorian, me sorprendería que no estuviera haciendo una película real lo suficientemente pronto, una vez que las películas comiencen a hacerse de nuevo.

Disney tiene suerte de que The Mandalorian haya logrado salvar el fandom de Star Wars después de la serie de películas que lanzaron.

TE PUEDE INTERESAR: Emmy 2020: The Mandalorian recibe amor con 15 nominaciones

No, el fandom de Star Wars nunca “morirá”, pero seguro que parecía que estaba entrando en hibernación al estilo post-precuela después de demasiadas entradas decepcionantes y sin una dirección clara para la serie. ¿Ahora? Parece que tiene esa dirección, gracias a The Mandalorian como nuevo centro. Veremos qué sucede, pero sí, parece que ahora estamos en el camino correcto.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.