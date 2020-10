¿Por qué Taylor Swift y Kim Kardashian se odian tanto?

Durante sus 14 años de carrera, la cantante estadounidense Taylor Swift ha mantenido intensas disputas con grandes figuras del espectáculo. Por ejemplo, Katy Perry, Nicki Minaj y el dúo de cómicas Tina Fey y Amy Poehler, con quienes se enfadó tras una broma en los Golden Globes.

No obstante, la trifulca más violenta que ha tenido Swift es, sin duda, la guerra que mantiene desde hace 11 años con Kanye West. Una batalla a la que su mujer Kim Kardashian se sumó en 2016 y que en marzo de este año ha generado nuevos titulares.

Taylor Siwft y Kanye West

La pelea de Taylor Siwft con Kanye West

El génesis del conflicto Swift/West tuvo lugar el 13 de septiembre de 2009. ¿Dónde? En Nueva York, durante la entrega anual de los MTV Video Music Awards, cuando Taylor fue premiada con el galardón a Mejor vídeo femenino, gracias a You Belong With Me.

Entonces, Taylor Swift recién comenzaba a abrirse paso en la música y recibió el premio con gran ilusión y timidez. Aun así, a Kanye West no le importó romper sus sueños y, mientras Taylor daba su discurso, él optó por subirse al escenario y quitarle el micrófono.

Tras realizar este acto Kanye dijo: "estoy realmente contento por ti y te dejaré terminar, pero Beyoncé hizo uno de los mejores vídeos de todos los tiempos. ¡Uno de los mejores de todos los tiempos!". Swift no sabía cómo reaccionar y en las entrevistas posteriores al incidente se mostró estupefacta.

Decía que no conocía personalmente a West y que no sabía qué pensar de una persona a la que solía admirar. Lo que provocó que incluso el presidente de los Estados Unidos en ese entonce, Barack Obama, saliera en defensa de la cantante y llamara "idiota" a Kanye.

Taylor y Kanye en los MTV Video Music Awards 2009

Pese a ello, el intérprete de Stronger no se disculpó con Taylor hasta el 4 de septiembre de 2010, cuando redactó "lo siento" en Twitter. Sin embargo, tres años después en una entrevista con The New York Times, dijo que no tenía "ni un solo arrepentimiento" sobre lo ocurrido.

Kim Kardashian entra al ring

En agosto de 2015 parecía que la pelea había quedado atrás. De hecho, Taylor entregó un premio a West en los VMAS de ese año y la tregua se mantuvo hasta febrero de 2016. ¿Qué pasó? Kanye lanzó un 'single' (seguido por un polémico vídeo) llamado Famous.

En dicho clip de canción se puede escuchar a Kenye decir: "Siento que yo y Taylor debemos tener sexo. ¿Por qué? Yo hice famosa a esa perra". Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar. Sin embargo, el rapero aseguró que la artista sí tenía conocimiento de esa línea y que incluso "lo encontró divertido".

El equipo de Swift negó esta declaración y se limitaron a decir que Kanye había llamado a Taylor para pedirle que colgara la canción en su Twitter. Pero la cantante se negó. Ahí fue cuando Kim Kardashian hizo su entrada al ring, específicamente en una entrevista con 'GQ', en junio de 2016.

En el programa la 'influencer' afirmó que Taylor sí había aprobado la canción y que incluso se había grabado aquella llamada. Un registro que, finalmente, compartió un mes después (en el día nacional de las serpientes). En el vídeo, parecía que Taylor daba luz verde a West para lanzar 'Famous'.

La pelea de Taylor con Kanye West y Kim Kardashian

Pero la cantante de “Cardigan” insistió en que Kanye jamás le informó del uso de la palabra "perra". No obstante, ya era demasiado tarde. Los West ya habían convencido a la opinión pública y Swift era llamada "mentirosa". ¿Qué hizo entonces? Desaparecer... aunque solo para recargar baterías.

La venganza de Taylor Swift

Taylor Swift regresó recargada en agosto de 2017, cuando utilizó el concepto de serpiente y su mala reputación para lanzar un nuevo disco. Se trata de Reputation, cuyo primer 'single' (lleno de resentimiento) Look What You Made Me Do logró captar la atención de la prensa.

De esa forma, la cantante también pudo desahogarse en numerosos medios. Por ejemplo, en 'Elle', donde catalogó de "matones" a Kim y su esposo. Pero su venganza no llegó hasta este 22 de marzo, cuando se filtró el total de la infame conversación (grabada) entre West y Swift.

En el video, mismo que puedes encontrar en la La Verdad Noticias, se ve que Kanye le habla sobre la canción a Taylor y le comenta la mención al sexo. Sin embargo, intenta no enunciar las frases exactas que dice esta. Es más, la palabra "perra" no aparece nunca.

Taylor y Kim reactivaron un viejo conflicto

A raíz de esto, dos días después, Taylor Swift usó Instagram para decir que, en vez de responder cómo se siente por ese "vídeo editado y manipulado", ella prefiere enfocarse en cosas importantes, como realizar donaciones a la OMS.

Horas más tarde, Kim entregó una respuesta a través de sus redes. "Taylor decidió reactivar un viejo conflicto, no tengo más remedio que responder porque ella está mintiendo". Pero la Kardashian encontró muy poco apoyo en sus fans. No así, la cantante, que hoy vuelve a vivir la fama en todo su esplendor.