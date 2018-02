¿Por qué Shakira y Piqué celebran un “no feliz cumpleaños”?

El cumpleaños más amargo para la pareja, entre crisis y problemas de salud

¡Feliz no cumpleaños para Shakira y Piqué! y no es porque les deseemos cosas malas, al contrario la pareja que conforman la cantante y el futbolista es una de las favoritas, sin embargo el momento que atraviesan ambos no es nada feliz a pesar de estar de manteles largos y te vamos a explicar porqué.

Black&Red @shakira Una publicación compartida por Gerard Piqué (@3gerardpique) el Ene 16, 2018 at 7:31 PST

La familia Piqué-Mebarak está de fiesta pues la cantante colombiana cumple 41 años de edad y el futbolista catalán 31 años de edad, es decir, les separan diez años exactos.

Y a diferencia de muchos otros cumpleaños esta vez ninguno de los dos muestra tener ganas de hacer una gran fiesta o hacer algo que haga referencia a esta doble celebración.

¿Qué pasa con Shakira y Piqué?

No es ningún secreto que la pareja no se encuentra atravesando por uno de sus mejores momentos.

Primero, Shakira celebra su cumpleaños en un momento complicado de su vida como cantante, pues a pesar de haber ganado un Grammy el domingo pasado, la colombiana no pudo iniciar su gira de "El Dorado" debido a los problemas que tiene en sus cuerdas vocales, lo que la han llevado a alejarse de los escenarios.

Una publicación compartida por Shakira (@shakira) el Nov 9, 2017 at 11:21 PST

A esto se le suma que hace algunas semanas a la cantante se le acusó de evasión fiscal que ha vertido contra ella la Agencia Tributaria y la consiguiente investigación al respecto, para dictaminar si declaró o no todos los ingresos generados entre los años 2011 y 2014, una vez establecida su residencia en España.

Por su parte, el futbolista Gerard Piqué ha firmado esta semana su renovación en el Barcelona hasta el año 2022.

El defensa estuvo acompañado por sus padres, su hermano y su abuelo Amador Bernabéu, ex directivo del Barça.

Cosa guapa con botas! Shak Una publicación compartida por Shakira (@shakira) el Dic 5, 2017 at 5:51 PST

Lo que saltó a la vista de todos fue que la colombiana Shakira no estuvo en esta ocasión acompañando a Piqué, sabiendo que este contrato hará que permanezca en el mismo club hasta los 35 años.

2022 Una publicación compartida por Gerard Piqué (@3gerardpique) el Ene 29, 2018 at 10:55 PST

Shakira y Piqué, rumores de crisis de pareja

Shakira y Piqué suelen ser muy activos en las redes sociales, cosa que en los últimos tiempos les ha traído problemas.

Ya que muchos recordarán todos los problemas que tuvieron el año pasado debido a los rumores y que seguro la pareja no querrá recordar.

Happy 2018! Una publicación compartida por Gerard Piqué (@3gerardpique) el Dic 31, 2017 at 3:19 PST

Pues sumado a todo los problemas que lo rodean, siempre están soportando la presión de los medios, ya que los vigilan día y noche, pues se estuvo diciendo que el año pasado se encontraban en una crisis de pareja.

Esta crisis aparentemente se habría visto reflejada en la discusión que ambos mantuvieron en un restaurante de Barcelona el pasado noviembre cuando la cantante recientemente había cancelado su gira mundial.

Al menos en ese momento, ambos sí pudieron hacer algo al respecto, recurriendo a la red para mostrar un frente unido al compartir de nuevo fotografías juntos.

En el caso del defensa blaugrana, subiendo grabaciones tomadas durante los ensayos musicales de su novia que demostraban que sigue apoyándola y sintiéndose igual de orgulloso de su éxito como el primer día.

Por el momento, parece que ninguno de los dos ha querido inmortalizar su cumpleaños por partida doble con alguna publicación en sus cuentas de Instagram o Twitter.

La artista se ha limitado a seguir promocionando su última colaboración con Maluma y el padre de sus dos hijos ha hecho lo propio con la renovación de su contrato con el FC Barcelona hasta 2022.

Así que todo indica que este año la pareja no repetirá la velada tan especial con la que el pasado febrero celebraron sus respectivas entradas en la treintena y la cuarentena, reuniendo a todos sus amigos y familiares en una masía del siglo XV a las afueras de Girona.

Shakira y Piqué: Una historia de amor tras mojitos

La colombiana y el crack azulgrana se conocieron en Madrid, poco antes del Mundial de Sudáfrica.

La cita de los mojitos fue en Madrid

Los famosos “un mojito, dos mojitos” que canta la colombiana, fueron en un bar de Madrid fue el momento en que conoció a Gerard Piqué.

La historia es algo distinta a lo que se había contado hasta el momento.

La cantante y el futbolista no se conocieron grabando el videoclip del ‘Waka, waka’, ya que ella lo grabó en los Estados Unidos y él en España.

Su primer encuentro fue cuando ella viajó a Madrid para cantar en el Rock in Rio.

La colombiana se encontraba en el mismo bar donde estaban el central del Barça y Cesc Fabregas tomando los famosos mojitos.

Fue entonces cuando Shakira le vio y pensó “qué boca más redondita”, contó entre risas.

La Promesa

“Voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica”.

Ésta fue la promesa que le hizo Gérard Piqué a Shakira en 2010 después de terminar de grabar el video de ‘Waka, Waka’

La llamada

Ese mismo verano, cuando ella ya se encontraba en Sudáfrica para cantar en el Mundial de Futbol, Gerard le llamó para preguntar por el tiempo.

Ella asegura que le contestó con amabilidad y le dio una detallada explicación de la meteorología sudafricana, pero Piqué interpretó esas palabras como un claro interés por él.

Poco después, el futbolista, cuando ya se encontraba en Sudáfrica con la Selección Española, prometió a la cantante que llegaría a la final solo para poder ver su actuación.

“Qué hombre”, pensó Shakira.

Visitor on set! #MeEnamoréVideo Una publicación compartida por Shakira (@shakira) el May 5, 2017 at 8:27 PDT

'Me enamoré'

‘Me enamoré’ la canción que emocionó a Gerard Piqué.

La primera vez que Gerard escuchó el hit que habla de él, fue en su estudio de música y el futbolista no pudo contener la emoción.