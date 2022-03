¿Por qué Selena Gomez y Demi Lovato ya no son amigas?

La prensa internacional y los fans de Selena Gomez y Demi Lovato se han preguntado en varias ocasiones, qué fue lo que ocurrió con su fuerte amistad de años.

“Demi no tiene problemas con Selena y no hay animosidad entre ellas”, dijo una fuente. “Simplemente no son amigos en este momento”.