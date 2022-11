¿Por qué Rihanna no ha revelado foto de su bebé?

En enero de 2022 descubrimos que Rihanna estaba embarazada de su primer hijo con A$AP Rocky, y la noticia dividió por completo a los fans.

Por un lado, estaban aquellos que se alegraron inmensamente por la cantante e incluso se sintieron “tíos” y “tías” de la criatura que aún no había nacido; y por otro, los que se alarmaron pensando que RiRi se volcaría por completo en la maternidad y continuaría sin lanzar disco.

Ahora que las aguas ya están más calmadas y Rihanna ha confirmado que vuelve a la música tras haber dado a luz a su bebé en mayo, ha aprovechado para explicar el motivo por el que aún no ha revelado ni el nombre ni ninguna foto de su criatura desde que nació.

Rihanna aún no ha revelado fotos ni el nombre de su bebé

La artista ha dicho en una entrevista al ‘Washington Post’ publicada este lunes que no han llegado a comunicar el nombre del bebé ni la foto porque “simplemente hemos estado viviendo”, aunque dice que supone que hay una cierta libertad en cómo sacar esto a la luz, y ella no la ha tenido todavía, por lo que quiere continuar manteniendo a su criatura fuera del ojo público.

Rihanna también habló ha hablado con la prensa y ha revelado que se recuerda a su madre, Monica Braithwaite, ahora que tiene su propio hijo desde hace cinco meses. “Es raro”, dijo la cantante.

“Incluso las pequeñas cosas que me molestan de ella, las hago. Literalmente, hago todas las mismas caras. Digo las mismas cosas. Me aclaro la garganta de la misma manera. Muevo la boca de la misma manera. O nunca me di cuenta o nunca me pasó hasta que tuve un bebé”, confesaba la dueña de Fenty.

