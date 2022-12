¿Por qué Poncho de Nigris perdió su empleo?

Poncho de Nigris es uno de los influencers más seguidos en las redes sociales, por su peculiar forma de compartir su día a día frente a las cámaras, sin embargo, recientemente denunció lo que le ocurrió en una famosa aerolínea.

De acuerdo con el famoso, todo ocurrió debido a que “Viva Aerobús” sobre vendió el vuelo en el que pensaba viajar junto a su esposa, aunque las cosas no salieron bien y los hicieron esperar mucho tiempo para darles una respuesta sobre si los dejarían o no abordar el avión, pero después les dijeron que no y les ofrecieron mil 500 pesos para que se esperaran al martes y poder tomar un avión.

Una vez más @VivaAerobus VIVA LA PUS !!! Sobré vendió el vuelo y nos dejaron fuera, perdi trabajo, tiempo y un dia de mi vida. Siempre es lo mismo con VIVA LA PUS ! Nos ofrecían 1,500 pesos para que nos quedáramos en las Vegas hasta el martes JAAJAJAJAJAAJA! Siempre es lo mismo. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) December 11, 2022



“Una vez más @vivaerobus (Viva la pus) sobre vendió el vuelo y nos dejaron fuera, perdí trabajo, tiempo y un día de mi vida. Siempre es lo mismo con Viva la Pus. Sale peor. Una vez más nos dejaron fuera, qué aerolínea más pedorra”, se quejó Poncho de Nigris en redes sociales.

Con qué huevos sobre venden los vuelos @VivaAerobus y solo les vale madre la vida de los demás, es un servicio pagado, y si no volamos en otra es porque no hay vuelos directos, pero en viva la pus ! Sale peor. Una vez más nos dejaron fuera, que aerolínea tan más pedorra. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) December 11, 2022

Sin embargo, el también influencer, quien viajaba solo con su esposa, se negó a recibir la ayuda y, en cambio, pidieron un vuelo de Las Vegas a la Ciudad de México y posteriormente de ahí partir a Monterrey, aunque de nuevo el resultado no fue inmediato, ya que los hicieron esperar por mucho tiempo más.

Aunque para empeorar la travesía de Poncho y su esposa, las autoridades de Viva Aerobús de la CDMX le hicieron tirar la lecha materna que Marcela Mistral se había extraído durante todo el tiempo de espera, alegando que si no viajaba el bebé con ellos, no podían subir leche materna al avión.

Rápidamente, la denuncia de Poncho en redes sociales, fue vista por muchos, quienes no dudaron en cuestionar al famoso por viajar siempre en la misma aerolínea, pese a que no era la primera vez que tenía una mala experiencia, a lo que él contestó tajantemente.

“Siempre pasa lo mismo, no es que quieras volar en las baratas, no hay otra que vuele directo. ¡Entiende puñetas! No hay otras que vuelen directo a Las Vegas. Yo por mí no viajaba más con ellos, no hay de otra, a sufrir!!! Viva la Pus”, escribió el influencer.

Entiende puñetas ! No hay otras que vuelan directo a las vegas. Yo por mi. O viajaba nunca más con ellos, no hay de otra. A sufrir !!! VIVA LA PUS. https://t.co/618cREUUtm — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) December 11, 2022

Sumado a ello, el servicio de atención a clientes de Viva aerobús le respondió a Poncho, pidiéndole que se identificara con su número de reservación para que lo pudieran ayudar, aunque la respuesta del famoso fue tajante, dejando más que claro que no pensaba darles dicha información.

