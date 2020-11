¿Por qué Patrick Dempsey dejó Grey's Anatomy y por qué decidió regresar?

Los fanáticos de Grey's Anatomy estaban asombrados durante el estreno de la temporada 17 de este jueves 12 de noviembre cuando el personaje de Patrick Dempsey, Derek "McDreamy" Shepherd, apareció en los momentos finales.

En caso de que necesites un repaso, Patrick Dempsey de 54 años, salió de la serie en abril de 2015 después de interpretar a Derek Shepherd durante casi 11 años. Su personaje murió en un accidente automovilístico.

Patrick Dempsey dio vida al neurocirujano, Derek Shepherd por 11 temporadas de Grey´s Anatomy

¿Por qué Patrick Dempsey dejó Grey´s Anatomy?

"Simplemente se desarrolló de una manera muy orgánica", dijo el actor de Grey´s Anatomy durante su entrevista con Entertainment Weekly en ese momento. "No recuerdo la fecha. No fue en otoño. Quizás febrero o marzo. ... Sucedió muy rápido ".

Añadió que "no hubo muchas discusiones", pero no le sorprendió mucho. “Fue simplemente una progresión natural. Y la forma en que todo se estaba desarrollando de una manera muy orgánica, fue como, ¡está bien! Obviamente, este era el momento adecuado. Y luego fue una cuestión de. ... Esa es una pregunta para Shonda [Rhimes]".

La creadora de Grey´s Anatomy más tarde compartió que fue una decisión mutua que saliera de la serie. “No fue fácil ni divertido, nunca es fácil ni divertido. Hemos trabajado mucho juntos durante mucho tiempo. Somos una familia ", dijo a los periodistas en agosto de 2015." Esas elecciones y esas decisiones nunca son fáciles para ninguno de nosotros".

Patrick Dempsey, padre de tres hijos, también le dijo a EW que lo exigente de la serie afectó su vida personal.

"Son 10 meses, 15 horas al día", dijo la estrella de Devils en ese momento. “Nunca sabes cuál es tu horario, así que tu hijo te pregunta: '¿Qué vas a hacer el lunes?' Y tú dices, 'No lo sé', porque no conozco mi horario. Hacer eso durante 11 años es un desafío. … Lo que me gustaría hacer es concentrarme en no estar tan disperso. ¡Esos días se acabaron!".

A lo largo de los años, el nativo de Maine se ha sincerado sobre la serie, señalando que "era hora de irse" después de estar en el programa durante tanto tiempo.

"Es muy difícil mantener la trama intrigante, especialmente en un programa de televisión con 25 episodios al año", dijo a Entertainment Tonight Canada en 2018. "Es bueno seguir adelante y tener nuevos desafíos. ... Quieren que vuelva al programa, lo cual, dado lo que le sucedió a Derek, ¡es realmente muy gracioso!".

Patrick Dempsey en su primera y última (2020) temporada de Grey´s Anatomy

Patrick Dempsey da vida a Derek una vez más

"Yo estaba como, ¿y si hay un motivo para el sueño de Meredith? Se han realizado estudios sobre lo intensa que ha sido nuestra vida de ensueño. En la pandemia, la gente está teniendo sueños realmente intensos debido la cuarentena”, dijo la showrunner, Krista Vernoff en una entrevista con Deadline el jueves.

“No estamos recibiendo suficiente estimulación y, por lo tanto, está sucediendo en nuestros sueños. Entonces, comenzó así, ¿cómo le damos a la gente un escape? Tuve esta idea de un motivo de playa durante toda la temporada, y llamé a Ellen [Pompeo], y dije, ¿y si traemos de vuelta, no sé, algún personaje muerto con el que puedas soñar en la playa? será tan divertido para los fans. Ella dijo: 'Vamos a buscar a Patrick'. Incluso en mi vida de sueños más excitante, ese pensamiento no se me había ocurrido como una opción, y ahí estaba".

Ellen Pompeo invita a Patrick Dempsey para un cameo especial en temporada 17

Durante el estreno de Grey´s Anatomy, Meredith Grey fue encontrada inconsciente en el estacionamiento de Grey Sloan y fue llevada a un sueño donde se reunió con su difunto esposo. Entonces, ¿cómo consiguió Ellen Pompeo de 51 años a Dempsey? Bueno, ella lo llamó para una caminata y se lo pidió.

“Sé que Patrick tiene su fundación en Maine, donde ayuda a los pacientes con cáncer y a los sobrevivientes de cáncer, y eso es un gran esfuerzo suyo, y sé que es importante para él, también, dar esperanza y alegría a la gente, y nosotros queriamos traer algo de eso a este momento. Hay tanta oscuridad, y sabíamos que unirnos sería un pequeño rayo de luz".

El productor de The Art of Racing in the Rain dijo que aceptó la oferta por una sola razón, “He estado viendo lo que Grey's Anatomy había estado haciendo al dar máscaras y asegurándose de que la gente tuviera el equipo adecuado, y eso vino de ahí - Está bien, ¿qué podemos hacer para que la gente se sienta mejor, para dar algo de consuelo en este momento de incertidumbre, y así fue como empezó?”.

Grey's Anatomy se transmite los jueves de ABC a las 8 p.m. ET en Estados Unidos, mientras que los detalles de su próximo estreno en México y Latinoamérica puedes encontrarlos en La Verdad Noticias.

Te puede interesar: Patrick Dempsey de Grey's Anatomy tendrá su propia serie ¿De qué se trata?

¿Qué te parece el regreso de Patrick Dempsey a Grey´s Anatomy?, ¿Crees que tenga más cameos en la serie? Dinos en los comentarios.

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.