¿Por qué Moon Knight podía volar en el episodio final?

"Moon Knight" de Marvel concluye su serie de seis episodios con una batalla épica entre Marc Spector/Steven Grant (Oscar Isaac) y el poderoso fanático Arthur Harrow (Ethan Hawke).

Es un episodio de ritmo rápido que amplía aún más el Universo Cinematográfico de Marvel cuando el villano de Hawke finalmente trae a la diosa Ammit (Sofia Danu/Saba Muburak) de vuelta al mundo.

Culmina en una feroz batalla entre las formas gigantes de Khonshu (F. Murray Abraham) y Ammit mientras luchan en el horizonte de El Cairo, mientras Marc/Steven se enfrentan a Arthur junto a Layla (May Calamawy).

"Moon Knight" es mucho más autónomo que otras series de MCU como "WandaVision", "The Falcon and the Winter Soldier" o "Loki", por lo que el final no vino con un cameo sorprendente o una puesta a punto para la próxima película de Marvel, que muchos fanáticos encontraron bastante refrescante.

Antes de que terminara la serie, algunos esperaban que "Moon Knight" preparara "Thor: Love and Thunder", ya que presenta a los antiguos dioses egipcios, y Gorr the God Butcher (Christian Bale) es el villano de la próxima película dirigida por Taika Waititi. película.

Con suerte, Gorr no llega a Khonshu, porque Marc/Steven serían un poco más vulnerables sin sus poderes.

Y hablando de poderes, el final también hizo que los fanáticos preguntaran por qué el héroe de repente pudo volar al final del episodio, a pesar de que nunca antes había usado esa habilidad. Afortunadamente, el escritor principal Jeremy Slater aclaró esto en una entrevista reciente.

Moon Knight usa el viento como parapente

Cuando Marc/Steven logran escapar de la Duat y volver a vincularse con Khonshu, se dan cuenta de que están a kilómetros de distancia de donde Ammit y Arthur están causando el caos en El Cairo, y Khonshu los envía volando hacia la ciudad.

Pero dado que Moon Knight normalmente no tiene la capacidad de volar, los fanáticos estaban un poco confundidos. Pero al hablar con ComicBook.com, el escritor principal Jeremy Slater aclaró que Khonshu ayudó a nuestro héroe a deslizarse hacia El Cairo en una corriente de aire.

"No estoy 100% seguro porque en el guión estaba usando su capa como una especie de paracaídas. Y Khonshu dijo:

'Soy el Dios de los cielos nocturnos'.

Y la idea en el guión era que Khonshu convoca este increíble tipo de corriente de aire en chorro, y lo atrapa. Y está montando este tipo de corriente de aire a 200 millas por hora hacia El Cairo", explicó Slater.

El escritor continuó diciendo que debido a la naturaleza piadosa de Khonshu, esto le da a Moon Knight acceso a poderes que normalmente no tendría. Slater también señaló que un arco reciente en los cómics ve al héroe desmantelar a los Vengadores simplemente abrazando a Khonshu.

"Pero mira", continuó Slater, "hemos visto que cuando está canalizando el poder de Khonshu, puede hacer cosas bastante locas. Y no necesariamente sé si sabemos cuál es el techo para ese nivel de poder todavía". "

El escritor principal de "Moon Knight" luego agregó que escribir sus poderes de esta manera les ofrece más espacio para respirar para futuras historias. Dijo:

"Moon Knight es mucho más fuerte de lo que la gente le ha dado crédito en el pasado. Y eso ahora es canon. Así que creo que nos da mucho margen para subir o bajar de nivel según lo dicte la historia en el futuro".

