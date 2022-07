¿Por qué Montserrat Oliver se divorció de su primer esposo?

Yordi Rosado siempre ha logrado sacar los secretos íntimos de sus invitados, en esta ocasión le tocó a Montserrat Oliver que abrió su corazón al ex conductor de Otro Rollo.

Durante la entrevista con el famoso presentador de televisión que ahora triunfa con su formato de entrevistas en Youtube

Montserrat Oliver reveló cómo conoció y se enamoró de Yolanda Andrade, pero no sólo eso, sino que también dio detalles de su matrimonio con un hombre.

En el programa de entrevistas la modelo y presentadora de televisión confesó a Yordi que a pesar de haber estado casada durante varios años se divorció virgen.

La modelo comentó que se casó con su primer novio a los 23 años, y que su primer beso se lo dieron a través de las rejas que cerraban la casa de su abuelita en Ciudad de México.

Su historia continúo durante cuatro años hasta que decidieron casarse pues fue lo que le enseñaron desde pequeña.

"Hoy en día no lo volvería a hacer a los 23 ni de chiste, te entra el nervio. Tenía un pretendiente que me decía: 'si hay duda siempre es no'. Para mí en mi mente siempre fue para toda la vida, así me criaron".