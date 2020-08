¿Por qué Mia Khalifa gana menos que la youtuber Lena The Plug?

La cantidad de dinero que Mia Khalifa ganó con la industria del porno ha sido un tema candente, especialmente por su disputa en curso con BangBros y un video intentó explicar por qué la ex estrella del porno ganaba menos que Lena The Plug y otras estrellas de la industria para adultos.

Un video subido por Some Brooklyn Guy en Vimeo intentaba explicar por qué Khalifa ganaba menos dinero que otras estrellas del porno. Si bien no se puede confirmar toda la información, se demostró que algunos detalles son ciertos. Además, mostró que Lena The Plug y Bella Thorne ganaban más que Khalifa.

Mia Khalifa sigue siendo muy popular en los sitios para adultos, pero ¿Por qué gana menos que otras influencers como Lena The Plug y Bella Thorn?

Melilarie Marie dijo que ganó $27,000 en dos meses y medio. Otra compartió que su ingreso bruto del 15 de mayo al 15 de junio fue de $24,005.84. Una mujer de la industria para adultos diferente dijo que ganó $3,560 en una semana. Entonces, básicamente, Khalifa ganaba menos que muchos.

Khalifa fue la estrella del cine para adultos más buscada en Pornhub en 2014 después de hacer una escena para adultos con un hijab. El video también destacó la tendencia de búsqueda de Google que muestra que más buscaban a Khalifa en comparación con Nick Jonas, cuya canción "Jealous" obtuvo el no. 7 en la lista de Billboard ese año.

Mia Khalifa y Lena The Plug

Dado que ya existen sitios gratuitos y la mayoría no paga por el contenido, a artistas como Khalifa se les paga menos. Sin embargo, Lena The Plug ganó siete cifras de la industria para adultos porque usa Snapchat premium y suscripción. Varias estrellas porno comparten fotos sexys y animan a las personas a suscribirse a su Snapchat premium.

Según su novio, Adam 22, conocía a algunas chicas que ganaban seis cifras al mes con Snapchat privado y múltiples suscripciones. Debido a la enorme cantidad de dinero que ganan las estrellas porno en Snapchat, estrellas porno establecidas como Lana Rhoades y Lela Star dejaron sus contratos para enfocarse a la plataforma OnlyFans.

Esta plataforma usa el mismo modelo de suscripción que los artistas adultos en Snapchat. Pero es mejor porque las partes involucradas no necesitan hacer acuerdos bajo la mesa ya que el sitio permite a los usuaros publicar y cobrar por la pornografía, lo que Snapchat desalienta y generalmente cierra.

Bella Thorne es la nueva Mia Khalifa

Bella Thorne estableció un récord cuando ganó $1 millón en OnlyFans durante 24 horas. La celebridad ganó $2 millones con el sitio en menos de una semana. Mientras tanto, Lena The Plug, la influencer de las redes sociales con calificación X, ya es millonaria. Ella gana siete cifras al año.

En una entrevista con Forbes, dijo que el 95% de sus ingresos proviene de la venta de acceso a sus suscripciones premium de Snapchat y OnlyFans. Mientras tanto, el otro cinco por ciento es una combinación de ingresos de YouTube, ofertas de marcas de Instagram y productos.

Bella Thorne logra récord en sus primeros días en OnlyFans https://t.co/jf8JicvdAA — Telebajocero (@telebajocero) August 28, 2020

En noticias relacionadas, la enemistad de Khalifa con BangBros continúa, y este último dice que le pagaron a la comentarista deportiva $178,000. Sin embargo, la ex actriz del cine para adultos insistió en que solo ganaba $12,000 de la industria del porno y que los $160,000 restantes no contabilizados eran su salario como gerente de redes sociales en BangBros.