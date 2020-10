¿Por qué Mia Khalifa dejó la industria del cine para adultos?

Mia Khalifa ha sido uno de los nombres más populares y talentosos de la industria del cine para adultos. Ella es una sexy mujer y, literalmente, dominó la industria para adultos por sí misma durante mucho tiempo.

Sus videos y fotos obtuvieron una audiencia de millones y miles de millones y la hicieron extremadamente popular y deseada.

Pero sus fans se llevaron la sorpresa de sus vidas cuando en el 2018 decidió dejar la industria del entretenimiento para adultos. Pero la gran pregunta que los fanáticos todavía hacen es ¿por qué Mia Khalifa se fue cuando estaba en su mejor momento?.

Mia Khalifa y su polémico pasado

En diversas ocasiones, Mia Khalifa ha tocado el tema de su decisión por salirse de la industria del cine para adultos, sin embargo, la entrevista más memorable donde abrió su corazón fue en un podcasts donde dijo que su baja autoestima fue el “motor” que la impulsó a dedicarse por un corto tiempo a ese duro trabajo.

“No creo que la baja autoestima discrimine a nadie. No importa si vienes de una gran familia o de un origen no tan bueno, luché toda mi infancia con el peso y nunca me sentí atractivo o digno de la atención masculina, y de repente en mi primer año en la universidad, comencé a perder todo este peso al hacer pequeños cambios y cuando me gradué, estaba listo para hacer una diferencia mayor”.

Khalifa aseguró que se sintió muy consciente de su pecho porque eso fue lo primero que desapareció cuando perdió peso, situación que la obligó a buscar validación en los hombres.

Mia Khalifa ha sido criticada fuertemente por s video porno con hijab.

“Perdí alrededor de 50 libras y una vez que hice eso, comencé a atraer toda esta atención de los hombres y nunca me acostumbré, y sentí que a menos que me aferrara a ella e hiciera lo que me pedían que hiciera o lo que era necesario. esperado de mí, se iría y después de sentir y qué fue esa validación, y ya sabes”, aseguró Mia Khalifa.

La ex conductora deportista aseguró que no empezó con un “oye, ¿quieres venir a hacer porno?” Era más bien un “Oh, eres hermosa. ¿Te gustaría hacer algo de modelaje?” “Oh, tienes un cuerpazo, creo que deberías hacer modelos desnudos”, cosas así.

“Y después de que vine y recorrí el estudio, fue muy respetuoso. Estaba limpio. Todos los que trabajaban allí eran amables, como si no fuera nada peligroso o eso no me incomodara ", contó.

En un intento de distanciarse de su carrera como estrella del porno pero mantener el nombre, el lema de Khalifa en las redes sociales es "respetar el cambio de marca". Se ganó la simpatía de la comunidad de TikTok, comenzando una petición para que BangBros elimine las escenas por las que le pagaron.

Khalifa afirma que la compañía usa las escenas para engañar a los consumidores haciéndoles creer que ha vuelto al porno. Sea cierto o no, la mayoría de las empresas para adultos hacen una versión de esto a perpetuidad a cada estrella porno jubilada que todavía tiene un nombre por el que cobrar.

TE RECOMENDAMOS LEER: La verdad de Mia Khalifa después de los videos para adultos

Hay artistas adultos que consideran que la postura de Khalifa es dañina de una manera que estigmatiza aún más a las trabajadoras sexuales, dado que la experiencia de Khalifa fue atípica.