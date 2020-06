¿Por qué Megan Fox se deshizo de su tatuaje de Marilyn Monroe?

Megan Fox Marilyn Monroe

Cada generación tiene sus iconos de glamour. Marilyn Monroe encarnó el suyo en las décadas de 1950 y 1960. Del mismo modo, Megan Fox en los años 2000 y 2010.

Curiosamente, Fox dijo que ella "empatizó" con Monroe desde una edad temprana; incluso, se hizo un tatuaje de ella. Sin embargo, Fox tomó la decisión de quitarse el tatuaje por una razón muy específica.

¿Por qué Megan Fox se hizo el tatuaje y se lo quitó?

Según Marie Claire, Fox vio a Monroe en la televisión cuando era una bebé. “Fue una de las primeras personas que vi en televisión, literalmente, momentos después de que yo naciera. Cada vez que escuchaba su voz crecer, siempre lloraba. No sabría por qué cuando era más joven, pero ahora tengo mis propias teorías. Siempre he simpatizado con ella ".

Fox incluso se hizo un tatuaje de Monroe y fue solo uno de los muchos homenajes a la famosa en la cultura popular. Todo, desde Pulp Fiction hasta el video de "Toxic" de Britney Spears y "Candle in the Wind" de Elton John, incluye referencias a la actriz. Sin embargo, Fox se quitó el tatuaje debido a las tragedias en la vida de Monroe.

Ella explicó "lo estoy eliminando. Era una persona negativa, estaba perturbada ... No quiero atraer este tipo de energía negativa en mi vida ".

Marilyn 1952 in "Niagra" also Megan Fox who sports a Marilyn tattoo pic.twitter.com/luqaAlKs — Masato Jones �������� (@masato_jones) July 19, 2012

Monroe es probablemente la figura más emblemática de la Edad de Oro de Hollywood, aunque su imagen tiende a distraer de las dificultades de su vida.

Según AllMusic, su padre abandonó a la familia y su madre tenía una enfermedad mental, por lo que Monroe creció en varios hogares de acogida. Cuando era niña, sufrió abusos sexuales.

AllMovie informa que encontró éxito en Hollywood cuando era adulta. Sin embargo, ella cultivó una imagen como una "rubia tonta" a través de sus películas que no le gustaba. Además de no gustarle su imagen, Monroe luchó con la depresión y la adicción a las drogas.

Fue difícil trabajar con ella en el set de su película final, incompleta, Somethings Got to Give, por lo que fue despedida del proyecto. Ella murió en 1962 y aún no se esclarece si fue un suicidio intencional o un suicidio accidental.

Últimos sentimientos de Megan Fox sobre Marilyn Monroe

En una entrevista con Esquire, Fox dijo que enterarse de la vida de Monroe la hizo querer deshacerse del tatuaje.

“Comencé a leer sobre ella y me di cuenta de que su vida era increíblemente difícil. Es como cuando visualizas algo para tu futuro. No quería visualizar algo tan negativo".

La icono mundial llevó una vida trágica, por lo que Fox decidió retirarse el tatuaje que le dedicó

Además, Megan Fox describió que Monroe tenía un potencial sin cumplir y dijo que "no era poderosa en ese momento". Ella era como Lindsay [Lohan]. [Monroe] era una actriz que no era confiable, que casi no era asegurable ... Ella tenía todo el potencial del mundo, y se desperdició. No estoy interesado en seguir esos pasos ".

Monroe sigue siendo uno de los mejores íconos del cine. Sin embargo, ella vivió una vida difícil. A la luz de eso, Fox no quiere que se lo recuerden.