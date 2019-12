¿Por qué Martin Scorsese no considera cine las películas de superhéroes?

El multipremiado director, productor y escritor de cine Martin Scorsese, generó gran polémica al declarar que las películas de superhéroes, específicamente las de Marvel, no pueden ser consideradas cine, ya que más bien son “como un parque de diversiones”.

Hace algunas semanas, Martin Scorsese fue entrevistado para una revista británica, donde le preguntaron entre otras cosas, si las películas de Marvel son o no son cine, a lo que el director de la película “The Irishman” respondió que ese tipo de películas no podían ser consideradas cine, o por lo menos no el cine que él conoce y tanto ha amado durante toda su vida.

El cineasta comparó las películas de superhéroes con un parque de atracciones, ya que Scorsese considera que las películas de franquicia como lo son las del Universo Cinematográfico de Marvel y de otras compañías, solo se dedican a entretener, pero no crean un filme artístico como lo que él consideraría verdadero cine.

¿Por qué Martin Scorsese no considera cine las películas de superhéroes?

Ante esta polémica declaración, miles de fans de Marvel criticaron las palabras del reconocido director, mientras que los cinéfilos que están en contra de las películas de superhéroes, aplaudieron la declaración de Scorsese. Pero el productor no se quedó callado después de la controversia y volvió a hablar al respecto.

SCORSESE REAFIRMA SU POSTURA

Mediante un artículo de opinión publicado en The New York Times, Martin Scorsese explicó que él no trató de “ofender” a alguien al realzar aquella declaración, pero que mantiene firme su postura. Puesto que una persona con su trayectoria y conocimiento no puede comparar el tipo de cine que realizaban y realizan grandes maestros como Alfred Hitchcock, Kathryn Bigelow o Wes Anderson, con las películas de franquicias como Marvel.

También te puede interesar: The Irishman de Netflix llegará a las salas de cine

Asimismo, Scorsese escribió que quizá si hubiera nacido en la época donde las películas de superhéroes tuvieran un auge como ahora, probablemente le hubiera entusiasmado filmar una, pero ahora que conoce el cine que revela y otorga emociones diferentes y propuestas interesantes, ya no puede sentirse impresionado con las películas de Ironman o Batman.

El ganador del Oscar mencionó también que siente que las películas de franquicias le han robado protagonismo al cine de autor y otros géneros más artísticos pero poco reconocidos por la audiencia, y esto se debe a que es la misma industria del cine la que se ha encargado de crear franquicias con películas simples y con la misma historia, sin propuesta o innovación, para que solo generen más consumismo y menos apreciación del séptimo arte.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.