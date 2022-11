¿Por qué Mariah Carey se comporta como una diva? Esto reveló la cantante

Durante una entrevista para W Magazine, la cantante Mariah Carey abrió su corazón y compartió algunos momentos de su vida, y habló sobre cuáles son los motivos por el que la famosa se comporta como una diva, aseguró que su infancia fue tan disfuncional.

La ex de Luis Miguel confesó que parte de eso no puede evitarlo y que parte de eso es real, pues dijo que creció con una cantante de ópera que fue a Juilliard e hizo su debut en el Lincoln Center, reveló que su comportamiento se debe por el contexto en que nació y por los padres que tuvo.

Mariah Carey es una diva todo el tiempo

La cantante se considera una diva

Durante la entrevista comentó que creció en un vecindario mayoritariamente blanco en Nueva York. El padre de la cantante era afrodescendiente, y su madre es blanca. La famosa dijo: “La gente piensa que tuve esta vida de princesa o lo que sea… Y eso no es lo que es”.

De igual forma, comentó que quiere darle a sus hijos todo lo que puedan tener. Recordamos que la artista es mamá de los gemelos de 11 años, Moroccan y Monroe.

¿Cuánto gana Mariah Carey por su canción de Navidad?

La canción "All I Want For Christmas Is You" es un éxito

Debido a la llegada de la pronta Navidad, los usuarios se preguntan cuánto gana la cantante Mariah Carey por la exitosa canción "All I Want For Christmas Is You", pues de acuerdo a The Economist, la artista ha obtenido por el tema más de 60 millones de dólares.

