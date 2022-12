¿Por qué Macaulay Culkin se alejó de la actuación? Aquí los detalles

Macaulay Culkin fue uno de los actores infantiles más afamados, pues gracias a películas como “Mi pobre angelito”, logró darse a conocer de forma exponencial, por lo cual hasta la fecha es recordado.



Sin embargo, su carrera en Hollywood no fue muy fructífera, puesto que optó por alejarse de la actuación pese a ser joven y encontrarse entre los actores más codiciados del medio.



En la actualidad ha regresado a actuar en algunas series, pero ha dejado en claro que se encuentra muy lejos de saltar a la pantalla grande y es que aunque se puede pensar que tuvo la infancia soñada al ser popular y ganar miles de dólares, no fue así.

El actor fue víctima de violencia física y humillaciones de su manager, quien curiosamente era su propio padre mejor conocido como Kit Culkin y es que dicho personaje manejó a su hijo a su antojo.



La explotación de parte de su padre, sumado al acoso que vivió de parte de la prensa, provocó que Macaulay Culkin decidiera alejarse de la pantalla de cine luego de que se estrenara su película "Ricky Ricón" y esto lo dio a conocer en una entrevista con Jay Leno:



"Quería tomarme un tiempo para ser 'normal' quiero decir, no recuerdo un día en el que la gente no esté embobada conmigo, en el que no haya gente escondida en los arbustos, con cámaras", declaró la celebridad.

Fue a los 17 años que decidió emanciparse y casarse con Rachel Miner con quien sostuvo una relación de 2 años, para el 2010 se vio envuelto en situaciones de excesos con licor y drogas.

En la actualidad, anunció su regreso a la industria del entretenimiento con su protagónico en la serie 'American Horror Story', en donde demostró que sin importar los años lejos de la actuación, el talento sigue intacto.



De igual manera, mantiene una relación con Brenda Song con quien tuvo a su primera hija, tal parece que el tiempo fuera de los reflectores le ayudó poner su vida en orden.

