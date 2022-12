¿Por qué Lucía Méndez demandó a Laura Zapata y Sylvia Pasquel?

Lucía Méndez vuelve a acaparar las miradas de los reflectores tras informar, mediante un comunicado, que comenzará un proceso legal en contra de las actrices Laura Zapata y Sylvia Pasquel, luego de las supuestas declaraciones que ambas han realizado tras su participación en el reality “Siempre Reinas”.

Por medio de la presente, se informa de la carta de advertencia y cese de conductas contrarías a los buenos usos y costumbres que rigen a los medios de comunicación y las redes sociales, respecto del mal uso y abuso al derecho exclusivo de la propia imagen del nombre artístico Lucía Méndez "La Diva de México", por parte de LAURA ZAPATA y SYLVIA PASQUEL.

Dichas conductas, además de perjudicar y denostar peyorativamente a Lucía Méndez, generan diversas sanciones administrativas, penales y responsabilidad civil, respecto al derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen; así como, violencia de género, mismas que son sancionadas a través de la Ley Federal del Derecho de Autor, el Código Penal de la Ciudad de México, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.

Por todo lo anterior, se han iniciado acciones legales en materia civil, penal y administrativa para efectos de que LAURA ZAPATA Y SYLVIA PASQUEL, se abstengan de seguir realizando conductas que injurien la imagen de Lucía Méndez; a través de cualquier medio de comunicación o red social, conocido o por conocerse.

El conflicto inició cuando Zapata reveló el calvario que supuestamente vivió al grabar la serie con Lucía Méndez quejándose de sus "ínfulas". Posteriormente, Méndez, de 67 años, respondió a las acusaciones de la hermana de Thalía. "Su carrera musical no la conozco". Prosiguió. "Sinceramente, jamás la he visto en Billboard o en los Grammys; Spotify... Entonces no entiendo cómo ella dice que tiene una carrera musical, porque no existe".

