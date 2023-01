¿Por qué Kristal Silva no fue despedida de ‘Venga la alegría’? Aquí los detalles

Kristal Silva se ha posicionado como una de las conductoras más seguidas del matutino de TV Azteca conocido como “Venga la alegría”, pues no es un secreto que, con su belleza y carisma, ha logrado acaparar las miradas de muchos de sus seguidores, quienes no se pierden ningún detalle sobre su vida, sin embargo, muy pocos saben que estuvo a punto de ser despedida del programa antes mencionado, por las razones que te presentamos a continuación.

Sin duda, la famosa demostró que no solo es exreina de belleza, sino que es una guerrera en el campo de batalla; sin embargo, su paso por el reality fue corto.

Recordemos que Silva estaba a punto de casarse y por eso abandonaría el programa lo antes posible; aspecto por el cual fue verdaderamente criticada, dado que internautas aseguraron que “se dejó perder”.

Fue así que la modelo acudió al canal de YouTube ‘De lo que UNO se entera’ con Carlos ‘Chicken’ Múñoz y reveló cuáles fueron las consecuencias de salir del programa a propósito.

De inicio, Kristal confirmó que ‘Survivor’ le cambió la vida; no obstante, Carlos les cuestionó si regresando del reality le “hicieron el feo” y ella contestó que sabía que la iban a regañar.

“Recibí mensajes ya con regaño de ‘qué fue lo que hiciste’, Dio habló conmigo en ese entonces, nuestro productor de Venga y me dijo ‘la cosa va a ser así… Tienes que estar preparada’”, comentó la conductora.

Posteriormente, Silva reveló que cuando vio que todos estaban molestos por la decisión que tomó, se dio cuenta de lo que verdaderamente estaba pasando y que incluso altos ejecutivos se molestaron con ella, por lo que la situación sí fue grave.

“Tienen razón, pero escúchenme poquito para que sepan por qué tome esta decisión, porque esa boda ya estaba planeada desde hace tiempo”, agregó.

No obstante, la conductora de ‘Venga la Alegría’ remarcó que “la castigaron” por esta situación y apenas hace un año “le levantaron la sanción”, pese a que no reveló totalmente lo que le dijeron, compartió que la dejaron fuera de algunas cápsulas del programa donde estaba, pero agradeció que no la despidieron.

“Es que sí, claro, yo no pensé como ejecutiva, yo no pensé como presidenta, pensé como si fuera una empleada de TV Azteca… Por eso no me queda más que agradecer, entender las decisiones”, concluyó.

Te puede interesar: Kristal Silva se convirtió en un cuadro viviente; su actuación causó polémica