¿Por qué Kirsten Dunst aún no ha visto Spider-Man: No Way Home?

La película Spider-Man: No Way Home ha causado sensación en todo el mundo, especialmente porque logró reunir a los tres actores que han dado vida al personaje. Ante esto surgieron rumores que aseguraban que la Mary Jane Watson “original”, es decir la de Kirsten Dunst, formaría parte de las cintas, aunque ella ha negado su participación.

Ahora la actriz ha aprovechado la oportunidad de hablar de la nueva película, asegurando que por el momento no hay planes para su retorno como MJ y reveló que no ha visto la nueva película, pero no porque no desee verla, sino porque no ha tenido la oportunidad de verla, sin embargo reveló que está emocionada por verla pronto.

En una entrevista con People, la actriz reveló: “Todavía no he visto la película, lo siento. Sé que debo hacerlo, sé que Tobey Maguire sale en ella y es una gran sorpresa, y que todos se están volviendo locos con esta película. Lo haré, tarde o temprano lo haré. La veré con mi hijo, porque está empezando a sumergirse en el mundo de Spider-Man. Él ve una serie de animación para niños, así que tal vez vea la película conmigo”.

Le gustaría volver a la franquicia

La actriz ha revelado que le gustaría formar parte de las nuevas películas

Aseguró que formar parte de las películas de Spider-Man “es un legado tan genial”, especialmente pertenecer a la primera trilogía y ser también fan.

“Siento que eso es algo realmente especial, porque el público ha vivido con estas películas durante mucho tiempo, ha crecido con ellas. Son cosas heredadas que se sienten realmente emocionantes. Es bueno emocionarse por algo. Todos nosotros estamos lidiando con tantas cosas en estos momentos que esto es muy positivo”.

Al ser cuestionada sobre si le gustaría volver a la franquicia y formar parte de las siguientes películas la actriz dijo que eso no está en duda, que sin duda regresaría a ellas.

“¡Por supuesto que lo haría! Por supuesto que sí. Me han preguntado sobre ello varias veces y para mí es una obviedad. Fue una gran época de mi carrera profesional y de mi vida”.

¿Quién es el esposo de Kirsten Dunst?

La pareja ha estado junta desde 2016

La pareja de la actriz Kirsten Dunst es Jesse Plemons, un actor estadounidense que comenzó su carrera como actor infantil, su carrera tomó impulso con su participación en la serie dramática Friday Night Lights.

