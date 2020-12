¿Por qué Kim Kardashian y Kanye West aún no firman los papeles del DIVORCIO?/Foto: Maire Claire

No parece que Kim Kardashian, de 40 años, y Kanye West, de 43, se vayan a divorciar en un futuro cercano a pesar de que actualmente viven "vidas separadas" y es todo porque ambos están "contentos" con cómo están las cosas por el de momento.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians y el rapero han estado "luchando" durante "meses y meses", según algunas fuentes, pero están "felices" con la forma en que están las cosas con sus hijos y se han quedado en los lugares que prefieren, incluso si son estados diferentes.

"Kim y Kanye están luchando por permanecer juntos como pareja y lo han hecho desde hace bastante tiempo", dijo una fuente al medio HollywoodLife. “No parece que alguna vez vaya a solicitar el divorcio, al menos pronto. Realmente están viviendo vidas separadas en este momento y lo han hecho por un tiempo".

Kim y Kanye comparten cuatro hijos juntos, incluidos North de 7, Saint de 5, Chicago de 2 y Psalm de 1, y aunque principalmente se quedan en Los Ángeles con Kim, a menudo visitan a Kanye en su rancho en Wyoming, donde él vive parte del tiempo y hace música.

"Ella está en Los Ángeles la mayor parte del tiempo y él pasa la mayor parte del tiempo en Wyoming de la forma más secreta posible con un equipo a su alrededor", continuó la fuente. “Está ahí tanto como puede y le encanta estar ahí. Ambos parecen felices haciendo lo que sea que están haciendo y los niños también”.

“Kanye siempre adorará a Kim. Él la ama tanto”, dijo otra fuente a Hollywood Life. “No parece preocupado por perder a Kim. Kim tampoco planea dejar a Kanye pronto".

Kim Kardashian y su extraño matrimonio con Kanye West

El esposo y la esposa han provocado rumores de divorcio en más de una ocasión en el pasado, y aunque viven en lugares separados, la fuente insiste en que su amor mutuo es fuerte y que ambos están "en la misma página", sobre su situación actual.

"Ambos están en la misma página, ya que viven vidas separadas", explicó la segunda fuente. “Esto realmente ha estado sucediendo durante meses y meses. Todavía hablan constantemente y ambos parecen estar contentos por ahora con la forma en que están las cosas".

“Kim ama a Kanye tanto como Kanye la ama a ella”, continuó la fuente. “Es realmente un tipo de amor del alma gemela que tienen, pero su matrimonio y relación no es normal".

Kim y Kanye ha decidido no divorciarse pero sí seguir viviendo separados, lo que ha generado mucha polémica entre los fans/Foto: Quien

"Está muy feliz de tener a los niños con ella en Los Ángeles cerca de su familia y quiere que Kanye sea feliz y se cuide a sí mismo. Si eso significa estar en Wyoming ahora mismo, ella lo apoya", declaró el informante.

Kim y Kanye están casados desde 2014 y han vivido vidas muy públicas durante sus años juntos. Algunas de sus luchas personales también han salido a la luz, como el diagnóstico de Kanye de trastorno bipolar, que demuestra que enfrentan obstáculos regulares como cualquier otra persona.

Kim se ha abierto sobre el diagnóstico de Kanye varias veces en los últimos años, incluso en una entrevista en mayo de 2019, cuando habló sobre cómo los viajes pueden afectarlo.

"Viajar mucho lo desencadena, por lo que no viaja tanto como solía hacerlo", le dijo a Vogue. “Pero, sinceramente, nunca quiero hablar por él, porque no estoy en su mente. Pero creo que algunas de las cosas hirientes que leí en línea... '¿Qué está haciendo? Ella no lo detendrá'… ¿Es culpa mía si él hace o dice algo con lo que ellos no están de acuerdo?"

“Ese es mi esposo”, continuó. “Comparto todas las opiniones que tengo y le hago saber cuando creo que algo anda mal. O si se trata de que él esté en medio de un episodio bipolar, haré todo lo posible para apoyarlo y ayudar a calmar la situación", explicó Kim Kardashian.

¿Crees que Kim y Kanye West se podrían divorciar si sigue así de separados? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

