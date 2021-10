¿Por qué Kim Kardashian se divorcia? Fue el pasado mes de febrero cuando Kim Kardashian y Kanye West decidieron tomar caminos separados tras siete años de matrimonio y cuatro hijos en común, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando hemos podido conocer la verdadera versión de los hechos contada por uno de sus protagonistas.

Con los sentimientos a flor de piel, Kim confiesa que su relación está "completamente estancada" y que se siente "atrapada" en su matrimonio, pues Kanye tiene unos planes y ella tiene otros.

Tal y como relata la celebritie, el empresario tenía planeado mudarse con toda su familia a Wyoming para establecerse en un rancho, una idea que a ella no le seducía nada. "Él debería tener una mujer que apoyara todos sus movimientos y viajara con él, pero yo no puedo” admitía Kim. "Me siento como una fracasada" añadía la celebritie. Por ello, Kim Kardashian le pide el divorcio a Kanye West.

¿Cuánto tiempo estuvo casada Kim Kardashian con Kanye?

Kim Kardashian con Kanye estuvo casada 7 años

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Kim Kardashian oficialmente es nombrada multimillonaria por Forbes y Kanye comenzaron su relación en abril de 2012, pero hacía casi 10 años que se conocían.

La crisis matrimonial entre Kanye West y Kim Kardashian es vox populi desde el año pasado, algo que pasó de ser un rumor a una realidad cuando se supo que a principios de año ella solicitó los papeles del divorcio. Él se trasladó a su rancho de Wyoming y desde entonces han hecho vidas por separado.

Kim Kardashian y Kanye West han decidido divorciarse tras siete años de matrimonio. La pareja, según fuentes conocedoras de la situación en declaraciones a varios medios de comunicación de EE UU, ha optado por la separación tras meses de terapia y reflexión.

¿Qué dijo Kim Kardashian de Kanye?

Kim Kardashian con Kanye tuvieron cuatro hijos

Kim resaltó el papel de padre de Kanye. "Es fantástico y con los niños ha hecho un trabajo increíble". Sin embargo, Kanye West quiere la custodia de sus 4 hijos con Kim Kardashian.

Ahora que la noticia de Kanye West e Irina Shayk mantienen una relación amorosa, es más que un rumor, luego de que los captaron juntos saliendo de un aeropuerto, queda la duda de cuál habrá sido la reacción de la ex esposa del rapero Kim Kardashian.

Ante esto, la estrella de “Keeping Up With The Kardashian”, ya se ha expresado. De acuerdo a un medio internacional, varias fuentes confirmaron que Kim no tiene problemas con su ex. Incluso, le mandó un amoroso mensaje por su cumpleaños. Y que Kim no está para nada molesta con la relación, y Kanye e Irina siguen con el romance.

"Kim está bien con eso", dijo una fuente. "Ella solo quiere que él sea feliz y saludable". Otra fuente también dijo: "Kim está estudiando y se concentra en los niños". Kardashian, de 40 años, solicitó el divorcio de West, de 44, en febrero de este año. La pareja separada comparte cuatro hijos: North de 7 años de edad, Saint de 5, Chicago de 3 y Psalm de 2.

¿Cuántas veces se ha casado Kim Kardashian?

Kim Kardashian ha tenido varias parejas

Kim, quien anteriormente estuvo casada con Damon Thomas durante tres años, y con Kris Humphries tan solo 72 días, aunque con ninguno de los dos llegó a tener hijos, admite que no está dispuesta a alargar su matrimonio sin razón alguna. "No viviré con eso, peleándonos todo el tiempo como si fuera una constante".

Mientras tanto el proceso de separación continúa su curso, pues además de la custodia de los niños, North , de 7 años, Saint , de 5, Chicago , de 3 y Psalm , de 2, también hay en juego una fortuna de más de dos mil millones de euros y cuatro mansiones, entre ellas la casa familiar que está valorada en unos cuarenta millones.

Además durante las últimas semanas se ha rumoreado con que ambos podían haber rehecho sus vidas, Kim junto a Van Jones, presentador, escritor, abogado, activista y reputado analista de la cadena de noticias CNN y Kanye junto a la modelo y ex de Bradley Cooper, aunque ninguno de los protagonistas ha confirmado ni desmentido nada.

Ahora conoces los detalles sobre por qué Kim Kardashian se divorcia y cómo sobrelleva el nuevo fracaso en su matrimonio.

