¿Por qué Khloé Kardashian no celebró la Navidad con su famosa familia?

Debido a la creciente pandemia de COVID-19, la popular familia Kardashian-Jenner no pudo realizar su enorme y lujosa fiesta anual de Navidad. Sin embargo, no dudaron en pasar un tiempo de calidad con la familia más cercana en la mansión de la hermana mayor, Kourtney Kardashian.

Sin embargo, la gran ausente de la víspera de Navidad fue Khloé Kardashian. Como te informamos hace poco en La Verdad Noticias, la empresaria y su hija de dos años True Thompson estuvieron pasando las vacaciones en Boston.

Y es que el novio de Khloé, el basquetbolista Tristan Thompson, se ha mudado a esa ciudad ahora que firmó un nuevo contrato con el equipo de Boston Celtics, lo que significa que Koko y su hija, tendrán que estar yendo a visitar constantemente al jugador profesional de 29 años.

De acuerdo con algunas fuentes, Khloé, Tristan y True celebraron una “Navidad anticipada” en Boston, y al regresar de su viaje en plena Nochebuena, la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” no quiso arriesgar a su familia, por lo que decidió quedarse en casa con su hija a celebrar la Navidad.

Khloé y Tristan retomaron su relación a mediados de año en la cuarentena, después de vivir juntos por el bien de su hija True/Foto: E! Online

“Khloé y True pasaron una semana divertida en Boston. Jugaron en la nieve, compraron y disfrutaron de las excursiones navideñas. También celebraron una Navidad anticipada con Tristan, ya que no podían estar todos juntos el día de Navidad”, declaró la fuente según el medio El Intransigente.

Al estar viajando, Khloé Kardashian consideró inadecuado asistir a una fiesta (aunque fuera sólo con su familia cercana), ya que podría ponerlos en peligro del virus.

Khloé Kardashian estuvo con su hija en Navidad

La fundadora de la marca Good American, que hace poco desmintió los rumores de compromiso con su pareja Tristan Thompson, compartió en su cuenta de Instagram la adorable celebración navideña que tuvo junto a su hija True.

Aunque no estuvo con sus famosas hermanas, Khloé vivió la festividad decorando muñecos de jengibre y pasando un buen rato con su pequeña, que se ha vuelto su fiel compañera durante toda la cuarentena.

