¿Por qué Karol G no se quedó "sin pijamas" con Becky G?

La conocida canción “Sin pijamas” es una de las más populares en todas las plataformas musicales y espacios, desde una fiesta hasta en un antro es escuchada.

La exitosa canción originalmente estaba preparada para Karol G y Becky G que es la dueña original, pero Karol al final de cuentas, decido abandonar la grabación con la excusa de que la letra era demasiado fuerte y atrevida para ella, y no se sentía identificada con la canción, por lo que decidió abandonar el proyecto.

¿Por qué se negó Karol G a colaborar con Becky G?

"Cuando escuché 'Sin Pijama', era un poco distinta a lo que es ahora. Yo grabé mi parte, pero pasó que en la canción hay cosas con las que no concuerdo. Además, cuando yo saco una canción, me gusta decir que la siento, que es lo mío y es lo que soy"

Tras la declaración muchos fans se han sentido ofendidos y molestos con la cantante al no querer colaborar con Becky, mientras que otros al mismo tiempo han agradecido la sinceridad de sus comentarios.

Cabe resaltar que Becky G ha aclarado que no hay ningún problema al respecto entre ambas, por lo que ha comentado que entiende las razones que Karol tuvo para no querer participar en la canción.

Natti Natasha fue la que colaboró en "Sin pijamas"

Agregó Karol: "Primero, el coro decía que íbamos a fumar marihuana sin pijama, y yo decía 'no , yo canto eso y a mí nadie me la cree', así que se lo dije a Becky. De pronto, la parte de la canción que decía que somos perras en la cama me parecía un poco fuerte, también."

Después de tanta insatisfacción por parte de Karol G, la indicada para acompañar a Becky G fue Natti Natasha, quien se quedó con la colaboración de “Sin Pijama”, el éxito del momento.