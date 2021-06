Justin Bieber en compañía de su esposa Hailey Baldwin se reunieron con el presidente de Francia, Emmanuel Macron y su pareja, Brigitte Trodneux, en el Elíseo, residencia del mandatario, para hablar de la celebración de la Fiesta de la Música, evento que se llevó a cabo con un concierto de Jean Michel Jarre.

El cantante canadiense no participó en dicho evento pero sí lo hizo con el anfitrión, con quien durante la reunión, discutió temas con relación a la juventud.

La noticia de la presencia de la pareja en París tiene lugar a pocos meses de que el canadiense debutara en la música cristiana y comenzara a tomar atención a problemáticas de interés mundial.

¿Qué es la Fiesta de la Música en Francia?

Es uno de los festivales más importantes del país

La Fiesta de la Música es un evento con causa en donde se montan escenarios en diversas partes del país, principalmente las grandes plazas y jardines de París para homenajear a los músicos aficionados.

Desde hace 38 años se lleva a cabo este icónico evento en donde se mezclan los estilos, públicos y gustos de todos los países.

Se lleva a cabo cada 21 de junio y no tiene costo. Este año se celebró con las debidas medidas sanitarias contra COVID-19 para evitar un rebrote de contagios en el país.

Look de Justin Bieber y Hailey Baldwin en Francia

Ambos fueron duramente criticados por su vestimenta "inmoral"

Hailey portó un vestido nude cut out con cuello halter y espalda descubierta de un diseñador neoyorkino. Completó su look con unas gafas de sol y un bolso de Little Liffner.

Por su parte el rey de las ‘beliebers’ vistió un traje azul a rayas, una camisa abierta, tenis Nike con detalles azules y blancos.

La pareja llevó en un vuelo privado a París y su visita causó revuelo entre los franceses al ser uno de los cantantes más populares de los últimos años.

Justin Bieber y su esposa fueron la ‘burla’ luego de visitar al presidente de Francia, pues sus outfits no fueron del agrado de todos, aunque por su parte, las fieles fans lo defendieron.

